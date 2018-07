Chelsea Islan Bintangi Film Horor untuk Pertama Kali

LEWAT film horor pertamanya Sebelum Iblis Menjemput, aktris Chelsea Islan belajar menggali lebih dalam perasaan takut dan dihantui. Namun tidak hanya itu, Chelsea menyebut dirinya juga masuk ke zona karakter baru dengan watak yang lebih keras.

Chelsea berperan sebagai Alfie, perempuan muda yang punya masa lalu kelam dan tidak dekat dengan sang ayah.

Setelah Alfie tahu sang ayah ternyata sudah lama bangkrut dan sekarat dengan penyakit aneh, dia hendak memahami kejanggalan dengan pergi ke villa lama yang penuh misteri.

"Karakter Alfie harus dibangun banget agar bisa dipercaya penonton, bahwa benar-benar aku ketakutan dan dihantui. Itu butuh banyak waktu juga pada awalnya, mulai dari baca naskah dan latihan akting bersama Mbak Ruth (Marini)," kata Chelsea dalam jumpa pers di Gelora, Jakarta, Selasa, (10/7).

Chelsea telah bermain film layar lebar setidaknya sejak usia 17 tahun. Debut filmnya adalah drama percintaan Refrain, yang kemudian disusul sejumlah film seperti Merry Riana, Love You Love You Not, Di Balik 98, 3 Srikandi, dan Ayat-ayat Cinta 2.

Menurut Chelsea, sebagian besar karakternya di film-film itu tidak sekeras dan sedingin Alfie dalam Sebelum Iblis Menjemput.

"Karakter Alfie di film ini keras juga. Itu tantangan buat aku karena mungkin sebelumnya aku sering memerankan tokoh protagonis yang tidak begitu keras, tidak begitu dingin. Dari karakter sudah berbeda, dari tantangan yang diberikan, baik naskah maupun selama kami syuting, juga sangat menantang," ungkap Chelsea.

Salah satu tantangan fisiknya adalah penggunaan tali sling sebagai perangkat keamanan saat syuting. Bagi Chelsea, itu adalah pengalaman baru.

"Workshop film ini hampir sebulan. Jadi memang sangat matang persiapannya. Aku, Samo, dan Karina juga sempat latihan buat sling dulu. Ini semua benar-benar bagus manajemen waktunya. Akhirnya aku belajar suatu hal berbeda. Secara keaktoran, aku juga benar-benar diminta untuk keluar dari zona nyaman dan breaking the barriers," ujarnya.

Sebelum Iblis Menjemput digarap penulis-sutradara Timo Tjahjanto bersama produser WIcky Olindo dan Sukhdev Singh dalam bendera produksi Sky Media. Abimana Aryasatya bergabung sebagai koproduser. Film ini menjadi kolaborasi kedua Chelsea dengan Timo, setelah film laga Headshot dua tahun silam.

Sebelum Iblis Menjemput akan dirilis di bioskop pada 9 Agustus 2018. (Medcom/OL-2)