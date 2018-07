Bekraf Ajak Pelaku Ekonomi Kreatif DIY Gabung ke BISMA

DEPUTI Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Josua Puji Mulia Simanjuntak menilai Daerah Istimewa Yogyakarta cukup potensial untuk pengembangan ekonomi kreatif, karena banyaknya pelaku ekonoimi kreatif.

Ia mengemukakan, di DIY tercatat tidak kurang dari 172.230 pelaku ekonomi kreatif dan yang terbesar bergerak pada lima subsector, usaha kuliner, fesyen, penerbitan, dan fotografi.

"Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat 172.230 pelaku ekonomi kreatif, yang lima subsektor terbesarnya bergerak di usaha kuliner, kriya, fesyen, penerbitan, dan fotografi," katanya dalam BISMA (Bekraf Information System in Mobile Application) Goes to Get Member (Bigger) di Yogyakarta, Selasa (10/7).

Subsektor kuliner sebanyak 105.568 usaha, kriya 35.832 usaha, fesyen 22.500 usaha, penerbitan 3.105 usaha, dan fotografi 1.152 usaha.

Dia menyebutkan, BISMA adalah platform unggulan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan diri ke database resmi Bekraf melalui aplikasi (android/ios) dan website BISMA.

Oleh karena itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengadakan Bigger di Yogyakarta, yang diikuti 400 pelaku usaha kreatif

Untuk mengikuti kegiatan ini, ujarnya, pelaku ekonomi kreatif di wilayah DIY cukup mendaftarkan diri, dan bergabung dengan 16 ribu pelaku ekonomi kreatif lainnya yang saat ini telah terdaftar di databae BISMA.

Dikatakan, kegiatan Bigger di DIY itu juga merupakan ajang berjejaring bagi para pemangku kepentingan ekonomi kreatif. melalui kegiatan itu diharapkan dapat mendukung komunikasi dua arah antara pelaku ekonomi kreatif dari 16 subsektor dengan Bekraf untuk memudahkan pemerintah menangkap masalah, memonitoring perkembangan usaha serta menerima saran seputar ekonomi kreatif.

Dengan demikian, kata dia, dapat dihasilkan pemetaan akurat yang dapat menbantu penyusunan kebijakan ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif.

"Selain itu, pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di BISMA akan lebih mudah dalam mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi atau mendapatkan dukungan dari Bekraf dalam mengembangkan usaha kreatif mereka," kata Josua.

Sementara itu, Direktur Riset dan Pengembangan Bekraf Wawan Rusiawan mengatakan berdasarkan survei khusus ekonomi kreatif BPS dan Bekraf pada 2016 produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif tercatat Rp922,59 triliun.

Menurut dia, angka itu meningkat 4,95% dari tahun sebelumnya. Jumlah unit usaha ekonomi kreatif berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 untuk KBLI Ekonomi Kreatif sebanyak 8.203.826 usaha.

"Pada 2016, ekspor ekonomi kreatif mencapai US$20 miliar dan ada 16,91 juta jiwa atau 14,68% tenaga kerja di Indonesia yang bergerak di sektor ekonomi kreatif," tegasnya.

Dengan dukungan aplikasi BISMA yang dikembangkan Bekraf, dalam membangun database ekonomi kreatif yang terintegrasi, ujarnya, diharapkan angka itu dapat terus meningkat. (OL-2)