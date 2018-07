Gal Gadot Hibur Pasien Kanker

GAL Gadot, 33, model sekaligus artis berkebangsaan Israel yang bermain di film Wonder Woman, tertangkap kamera wartawan senior The Hollywood Reporter Ryan Parker saat mengunjungi pasien kanker di Inova Children's Hospital, Falls Church, Virginia, Jumat (6/7). Mengenakan kostum pahlawan super Wonder Woman, Gal Gadot yang juga Miss Israel 2004 tersebut datang untuk menghibur penggemarnya yang tengah terbaring di rumah sakit. Bukan hanya pasien kanker yang didatangi, melainkan juga dokter dan perawat serta karyawan di rumah sakit tersebut.

Dari unggahan Ryan Parker, tampak Gal Gadot menghampiri penggemarnya seperti ketika pasien anak tersenyum melihat kehadiran Gal Gadot hingga saat menggendong pasien bayi bernama Karalyne Sahady yang menderita leukemia.

Dokter spesialis nefrologi Patty Seo-Mayer mengungkapkan ucapan terima kasih atas kedatangan ibu dua anak tersebut menghibur pasien rumah sakit.

"Untuk Gal Gadot, terima kasih banyak sudah mengunjungi pasien dan rekan-rekan di Inova Children's Hospital. Di lain waktu, bisakah kamu menjadwalkan kedatangan sesuai jadwal kerjaku? Salam hangat, penggemar berat," tulis Mayer melalui akun Twitter.

Terima kasih juga disampaikan Dokter Lucas Collazo, ”Terima kasih Gal Gadot telah mengunjungi kami di Inova Children's Hospital. Kamu benar-benar perempuan super. Anak-anak sangat senang, dan juga karyawan,” tulis Lucas melalui akun Twitter-nya @DrCollazo.

Gal Gadot kembali disibukkan dengan sekuel film Wonder Woman bertajuk Wonder Woman 1984. Film dijadwalkan tayang di bioskop 1 November 2019. Selain bermain di film Wonder Woman, Gal gadot yang pernah berabung dengan militer Israel selama 2 tahun tersebut juga bermain di film The Fast and The Furious sebagai Gisele Yashar.

Cara pandang

Saat Gal Gadot terpilih sebagai salah seorang tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Time, Linda Carter bintang dalam serial TV Wonder Woman era 1970-an ikut memberikan komentar. "Dia dan saya beruntung menjadi anggota persaudaraan kecil ini, hidup dan bernapas dengan superhero unik yang kuat, cerdas, dan menawan.

Saya tahu bahwa sebagai pribadi, Gal mewujudkan semua sifat ini. Dia ialah istri dan ibu; dia telah melayani negaranya, berkeliling dunia, dan pekerja keras. Dia penuh cinta, bijaksana, dan penuh kemanusiaan," ungkap Linda seperti dilansir Time.

Wonder Woman, kata dia, telah membantu mengubah cara perempuan dan anak perempuan melihat diri mereka sejak ia muncul di sebuah acara televisi pada 1975. "Dia mewakili apa yang kita ketahui ada di dalam diri kita masing-masing: kekuatan yang kuat, hati yang baik, dan keberanian yang luar biasa. Gal mengerti dan menangkap semangat persona yang kompleks, independen, dan feminin ini. Saya salut dia untuk semua kesuksesannya," lanjut Carter. (H-5)