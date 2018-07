Jason Mraz Kenang Pernikahan di Video Musik

PENYANYI Jason Mraz, 41, merilis video musik untuk single terbarunya berjudul Might As Well Dance. Satu yang spesial, lewat video ini Jason membagikan sejumlah videoklip dan foto dari pesta pernikahannya dengan Christina Carano tiga tahun silam.

Jason dan Tina saling mengikat ikrar pernikahan dalam seremoni yang dihadiri keluarga dan sahabat pada 25 Oktober 2015. Menurut laporan E! News, seremoni pernikahan itu digelar di Gereja Pole Green Historic Mechanicsville dekat kawasan hutan Virginia, tempat Jason tumbuh besar.

Lagu Might As Well Dance diproduksi Andre de Santanna dan menampilkan gitaris tamu Molly Miller. Lewat akun Instagram resmi @jason_mraz, Jason menyebut Might As Well Dance sebagai lagu favorit dari album keenamnya, Know. Dia juga bercerita bahwa lagu ini ditulis untuk membuat seseorang tersenyum. "Sebuah country-funk jam yang ditulis untuk membuat seorang favoritku tersenyum," tulis Jason. (*/H-5)