Justin Bieber Bertunangan dengan Hailey Baldwin

KABAR lain yang tidak kalah mengejutkan datang dari Justin Bieber, 24, dan Hailey Baldwin, 21. Mereka bertunangan meskipun hubungan yang dijalani masih terhitung baru pada Sabtu (7/7). Acara pertunangan mereka dilangsungkan di sebuah resor di Bahamas.

Menurut sumber yang berada di dekat mereka bercerita semua orang di dalam restoran sedang menari salsa sebelum bodyguard Bieber meminta semua orang menaruh telepon genggam mereka masing-masing karena akan terjadi sebuah peristiwa spesial.

Pelantun lagu Never Say Never itu pun melamar kekasihnya di hadapan semua orang di dalam restoran tersebut. Justin Bieber dan anak aktor Hollywod Stephen Baldwin itu sebelumnya memang pernah menjalin cinta bersama hingga kemudian Bieber juga sempat kembali bersama Selena Gomez.

Ucapan selamat pun dilayangkan ayah Bieber di akun Instagram pribadinya. Jeremy Bieber menuliskan bahwa ia sudah tak sabar dengan kelanjutan cerita cinta dari anaknya. (*/H-5)