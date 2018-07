Info Album Baru

BANYAK musisi yang mengeluarkan album baru pada Juni hingga awal Juli. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil masuk 10 besar di tangga lagu billboard. Berikut beberapa album musik yang rilis pada Juni dan layak untuk dikoleksi.

1. Panic! At the Disco

GRUP musik rock alternatif dari Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, yang terbentuk pada 2004 ini merilis album keenam mereka yang bertajuk Pray for the Wicked pada 22 Juni 2018. Pada minggu pertama setelah diluncurkan, album yang berisi 11 lagu ini langsung menduduki posisi pertama Billboard 200. Beberapa lagu dalam lagu ini yang telah dibuatkan video klip, antara lain Say Amen (Saturday Night) dan Hey Look Ma, I Made It.

2. The Carters

The Carters ialah nama pasangan dari Beyonce dan Jay Z. Album yang bertajuk Everything is Love ini dirilis pada 16 Juni 2018 dan sempat duduk di posisi ke-2 di Billboard 200. Album ini berisi 9 lagu. Video klip lagu berjudul Apes**t telah ditonton lebih dari 59 juta kali. Selain itu, ada juga lagu berjudul Nice yang berkolaborasi dengan Pharrell Williams.

3. Bebe Rexha

Bebe Rexha akhirnya merilis album berjudul Expectations. Ada 14 lagu dalam album yang dirilis pada 22 Juni 2018, di antaranya Meant to Be, I Got You, I'm A Mess, Ferrari, hingga 2 Souls on Fire. Pada minggu pertamanya, album tersebut sudah menduduki peringkat ke-13 dalam Billboard 200.

4. Gorillaz

SETELAH sekian lama tidak terdengar, grup band yang identik dengan penampilan animasi ini akhirnya merilis album terbaru mereka pada 29 Juni 2018 berjudul The Now Now. Masih sama dengan album-album sebelumnya, Gorillaz mengusung musik bergenre pop-rock-rap electronic. Dari 11 lagu dalam album ini, lagu Humility sudah ada versi video klipnya dan telah ditonton lebih dari 35 juta kali.

5. Black Pink

Bagi penggemar musik K-pop, album mini Square Up bisa menjadi pilihan untuk dikoleksi. Album yang dirilis pada 15 Juni 2018 ini berisi empat lagu, yaitu Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young, Really, dan See U Later. Lagu andalan mereka Ddu-Du Ddu-Du yang tayang di Youtube dua minggu lalu sudah ditonton lebih dari 143 juta kali.