Pesona Pedas dan Segar

MANGKUKNYA kecil, tapi padat isinya. Ada bawang merah dan bawang putih. Sedikit tomat, daun kemangi, dan perasan jeruk limau, tidak ketinggalan cabai rawit. Dicampur menjadi satu dan jadilah sambal kesurupan. Pedasnya minta ampun. Meski pedas, enak dibuat gadoan.

Eits, jangan dibuat gadoan. Itu menu pelengkap semangkuk opor takir pesonna, masakan khas Hotel Pesonna Tugu Yogyakarta. Dalam semangkuk opor takir pesonna ada tiga potong, dagingnya empuk.

Kuahnya kental berwarna putih agak kuning keemasan. Taburan bawang merah di atasnya membuat aromanya menyodok hidung. Biar lebih lengkap, ada sepiring nasi putih yang juga bertabur bawang merah. Tiga buah emping nangkring di samping. Komplet, semangkuk opor plus nasi dan sambalnya.

Ada cara unik agar bisa mendapatkan sensasi uniknya paket opor takir pesonna. Yakni sambal ditaruh di atas opor, diaduk lalu baru dimakan dengan nasi. Rasanya pedas dan asemnya terasa. Tak seperti citra masakan opor yogya yang cenderung manis.

Pedasnya bisa pesan, mau pedas sekali, sedang atau standar. "Kita sesuaikan pedasnya," kata RN Setiawan, chef di Hotel Pesonna Tugu Yogyakarta, Rabu (4/6).

Setelah pedas menyengat, saatnya minum dengan yang segar. mango buwono. Minuman jus apel yang telah dicampur dengan mangga. Warnanya kuning cantik. Atasnya dikasih santan sehingga memberikan warna putih di permukaan. Beberapa butir boba mango berwarna orange cukup terlihat jelas.

Ketika diminum, rasanya campur. Ada mangga dan apel. Tapi sangat segar dan pas menjadi pendamping soto takir pesonna. "Jadi, habis makan soto takir yang unik pedasnya, lalu minum mango bawono," saran Setiawan.

Untuk penutup, Setiawan menghidangkan passion fruit cheesecake. Penyajiannya sangat cantik. Beberapa buah tertata di atas sepotong cheesecake. Ada kiwi, stroberi, dan peach, serta taburan red velvet yang mengitarinya membuat hidangan penutup itu sangat menggoda dan mubazir jika dianggurkan.

Tiga hidangan itu merupakan bagian dari promo terbaru mereka yang berakhir September mendatang. Anda bisa membeli secara terpisah atau dalam satu paket seharga Rp137 ribu.

Promo lain yang ditawarkan ialah happy lunch seharga Rp57 ribu per orang untuk menu Nusantara setiap Rabu dan Jumat. Di menu appetizer ada salad bar seperti sup makaroni sosis dan sayur, sup kuah bening, sayuran dan sosis sama makroni. Terus ada Indonesia salad seperti lotek dan bakmi. Meski menu-menu itu sering dijumpai di tempat lain, rasanya beda. Gurih dan bumbunya terasa.

Masuk menu main course tersaji beberapa varian dalam buffet. Seperti nasi putih, mi tektek, capcai, bakwan goreng, dan ayam. Sementara itu, menu penutupnya, bakso dan gudeg. Menu terakhir ini langsung dimasak di tempat sehingga rasanya masih sangat segar.

Nah, tunggu apa lagi. Jangan lewatkan promo mereka dan rasakan sensasi pedas-segar ala Pesonna Tugu Yogyakarta.