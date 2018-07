Penonton Mulai Padati Konser Celine Dion di Sentul

CELINE Dion akan menggelar konser di Indonesia malam ini (Sabtu (7/7). Konser yang akan diadakan di Sentul International Convention Center ini merupakan konser perdananya di Indonesia dan bagian dari rangkaian tur dunia Celine Dion sepanjang 2018.

Penonton pun sudah banyak yang mendatangi area konser. Yanti, 35, misalnya sudah hadir di JICC sekitar pukul 15.00 WIB.

Ia mengaku, menggemari Celine Dion sejak kemunculan lagu My Heart Will Go On. Ia suka dengan karakter vokal dan lagu-lagu yang dinyanyikan pun tidak melulu soal cinta dengan kekasih, tetapi juga hubungan dengan keluarga hingga untuk Olimpiade.

Sosok Celine Dion bagi Yanti sangat instiratif. "Saya kagum dia karena lebih dari sekadar penyanyi. Selain sebagai diva internasional, Celine punya kesimbangan hidup yang baik, sebagai bussiness woman dan keluarga," kata perempuan yang bekerja di Jakarta ini.

Ia pun mengaku menunggu konser sejak Januari, saat diumumkan Celine akan konser di Indonesia. Pada hari H tiket konser dijual pada Maret yang lalu, Yanti pun langsung membelinya.

Sementara itu, Irene, 35, mengaku menjadi penggemar Celine sejak duduk di SMP, saat lagu Because You Love Me. Namun, ia baru bergabung dengan Team Celine Dion Indonesia pada awal tahun ini.

"Saya suka suaranya dan bagaimana cara menghayati sebuah lagu. Kehidupan pribadinya juga oke," terang Irene yang datang ke konser bersama para penggemar Celine Dion yang tergabung dalam Team Celine Dion Indonesia.

Celine Dion akan datang bersama timnya, yaitu 18 musisi yang dibawanya langsung dari ASa dalam rangkain tur-nya ke Indonesia. (X-10)