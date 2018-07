Anies ke Singapura Hadiri Pertemuan Pemimpin Ibukota se-ASEAN

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan bertolak ke Singapura pada Sabtu (7/7). Anies menghadiri pertemuan para pemimpin Ibukota negara-negara ASEAN (The 6th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals - MGMAC).

Dalam siaran pers dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta, Sabtu (7/7), topik-topik yang dibahas pada MGMAC kali ini antara lain mengenai community resilience, manajemen sumber air, dan teknologi pintar ramah lingkungan.

Hasil MGMAC akan dituangkan dalam Singapore Declaration yang ditandatangani para pemimpin kota. Penandatanganan itu menjadi simbol komitmen mereka untuk mempererat kerjasama mendukung pengembangan komunitas ASEAN.

MGMAC merupakan pertemuan para gubernur dan wali kota yang memimpin ibukota negara-negara ASEAN untuk membahas berbagai isu tantangan perkotaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. MGMAC menjadi event tahunan sejak pertama kali digelar di Jakarta pada 2013.

Tahun ini, Singapura menjadi tuan rumahnya. MGMAC juga merupakan rangkaian dari event dua tahunan "World Cities Summit" yang biasanya diselenggarakan di Singapura.

Dalam kunjungannya ke Singapura, Anies beserta delegasi Pemprov DKI juga akan diterima oleh Menteri Pembangunan Nasional Singapura Lawrence Wong dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas berbagai peluang kerjasama di bidang pembangunan kota. (OL-3)