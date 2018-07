Cadev Tergerus US$3,1 miliar Sepanjang Juni

BANK Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2018 sebesar US$ 119,8 miliar. Posisi tersebut turun US$ 3,1 miliar dibandingkan akhir Mei 2018 yang mencapai US$ 122,9 miliar.

“Posisi cadangan devisa akhir Juni 2018 yang masih cukup tinggi, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman melalui keterangan resmi, Jum’at (6/7).

Penurunan cadangan sepanjang Juni 2018 disebabkan kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah, berikut stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Di satu sisi, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai. Ini didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan kinerja ekspor yang positif,” tandas Agusman.(OL-4)