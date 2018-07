Kendalikan CAD, Pemerintah Kaji Kinerja Ekspor dan Impor

MENYIKAPI defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang berpotensi berlanjut, pemerintah kembali meninjau kinerja ekspor dan impor nasional. Pemerintah pun membentuk kelompok kerja (working group) lintas Kementerian atau Lembaga (K/L), agar kebijakan yang di ambil ke depan tidak parsial.

"Mengenai neraca pembayaran, kita melihat sektor-sektor yang bisa memperbaiki impor dan ekspor," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi di Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (6/7).

Defisit transaksi berjalan sepanjang triwulan I 2018 tercatat US$5,54 miliar atau 2,15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Airlangga menekankan tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang kian meningkat patut diwaspadai. Apalagi AS berencana menghentikan perlakuan khusus terhadap sejumlah komoditas yang diimpor dari Indonesia. Langkah proteksionisme diambil menyusul terjadinya defisit neraca perdagangan AS setelah terjadi peningkatan ekspor dari Indonesia sebesar US$143,4 juta per Mei 2018.

Salah satu dampak perang dagang yang diwaspadai ialah gempuran baja produksi Tiongkok yang masuk ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Masuknya komoditas baja asal Tiongkok imbas kebijakan penaikan tarif bea masuk impor, berpotensi memukul industri baja domestik.

"Tentu kita perlu mengantisipasi adanya trade war dengan AS dan dampaknya. Karena trade war ini kan dampaknya bisa satu sektor yang jelas itu adalah sektor baja. Sektor baja ini kita harus persiapkan agar tidak menjadi kebanjiran impor. Karena selama ini produksi baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk misalnya. Kalau dibanjiri oleh produk impor sulit untuk meningkatkan utilisasi pabrik," imbuh Airlangga.

Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah memandang urgensi pembentukan working group lintas K/L untuk mengatasi persoalan yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri berikut kinerja ekspor. Di satu sisi, upaya substitusi impor bahan baku menjadi opsi jalan keluar menekan ketergantungan. Pemerintah dalam hal ini mendorong geliat industri sektor hulu berorientasi bahan baku.

"Substitusi bahan baku kita dorong investasinya. Kalau industri yang ada itu kan immediately langsung penghematan devisa. Nah yang bisa langsung penghematan devisa ini harus digenjot," jelasnya.

Di samping meningkatkan utilisasi sejumlah industri strategis, seperti baja, keramik dan semen, pemerintah turut mendorong industri otomotfi berorientasi ekspor.

"Untuk industri otomotif tujuan ekspor itu membutuhkan instrumen yang namanya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), sesuai dengan usulan Kementerian Perindustrian agar segera dinolkan untuk sedan. Karena pasar ekspor untuk otomotif adalah sedan, sedangkan kita mempunyai comptetitiveness-nya," pungkas Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi optimistis analisis yang dilakukan working group lintas K/L dapat membuahkan harmonisasi kebijakan ekspor dan impor.

Pemerintah, lanjut dia, perlu menyepakati ekspor komoditas yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi sektor industri. Dari kesepakatan tersebut, nantinya akan dirumuskan kebijakan pendukung supaya tidak terjadi hambatan.

Terkait isu kenaikan tarif bea masuk untuk mengurangi arus impor, Heru menjelaskan pembahasan belum sampai pada ranah tersebut.

"Di awal ini kita belum bicara teknis. Tapi memang pada umumnya policy yang dipakai adalah fiskal dan non fiskal. Sekalipun di dalamnya memberikan kemudahan seperti yang diharapkan," tukas Heru. (OL-3)