IHSG Jumat Dibuka Melemah 6,2 Poin 

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (6/7) dibuka melemah sebesar 6,2 poin atau 0,11% ke posisi 5.733,13. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak turun 1,57 poin (0,17%) menjadi 904,03.

Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada di Jakarta, Jumat, mengatakan, masih adanya aksi jual membuat pergerakan bursa saham Asia cenderung melemah.

"Pelemahan masih terjadi seiring jelang akan diberlakukannya tarif atas sejumlah barang-barang Tiongkok yang akan diimpor ke AS," ujar Reza.

Pelaku pasar tampaknya masih mencermati langkah pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor atas barang-barang yang diimpor dari Tiongkok.

AS diperkirakan akan mengaktifkan tarif atas 34 miliar dolar AS barang-barang buatan Tiongkok pada hari Jumat dan diharapkan Tiongkok menanggapi dengan pungutannya sendiri atas barang-barang AS.

"Masih fluktuasinya sentimen di pasar diperkirakan masih akan mempengaruhi ritme pasar di kemudian hari," kata Reza.

IHSG sendiri diharapkan selanjutnya dapat bertahan di atas support 5.618-5.723 untuk mencegah kembali melemah lebih dalam lagi. Resisten diharapkan dapat menyentuh kisaran 5.748-5.773 untuk mengkonfirmasi kenaikan lanjutan.

Bursa regional sendiri di antaranya Nikkei naik 185,4 poin (0,86%) ke 21.732,39, indeks Hang Seng turun 99,3 poin (0,35%) ke 28.082,79, dan Straits Times melemah 75,64 poin (2,32%) ke posisi 3.181,07. (OL-3)