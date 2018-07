Selama Tiga Tahun Berturut-turut, BCA Meraih Apresiasi Bank Terbaik di Indonesia dan Asia pada Finance Asia Country Awards for Achievement 2018

PENGHARGAAN Finance Asia Country Awards for Achievement 2018 ini menandai tiga tahun berturut-turut PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyabet gelar Bank Terbaik di Indonesia dan Asia pada Juni silam. BCA unggul dari finalis-finalis yang berasal dari 17 negara lainnya, berhasil hadir dengan kinerja terbaik pada setiap indikator, salah satunya Return on Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) yang menghasilkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan masing-masing 18% dan 27%.

Selain kinerja yang solid, BCA juga menekankan pentingnya beradaptasi dengan trenteknologi yang sedang berkembang, yakni dengan merangkul financial technology (fintech) untuk mendukung bisnis bank.Untuk itu, BCA mendirikan Central Capital Ventura, perusahaan modal ventura yang sengaja dibentuk untuk berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan fintech yang nantinya diharapkan akan mendukung ekosistem layanan keuangan BCA dan anak usaha.

“BCA menyadari bahwa hampir seluruh pemenuhan kebutuhan telah terjamah oleh teknologi. Oleh karenaitu, kami juga mulai mengintensifkan ekspans isistem digital, yang kami yakini akan sangat mendukung bisnis pembayaran kami,” jelas Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja.

Hadir untuk menerima penghargaan, Jahja menuturkan keunggulan sistem pembayaran yang canggih dan inovatif menjadi kunci kesuksesan BCA. Hasilnya membuahkan profitabilitas yang tinggi dan biaya pendanaan berskala rendah.

“Saatini kami telah fokus pada perbankan digital, karena kami percaya dalam lima hingga sepuluh tahun, generasi millennial akan mendominasi pasar,” ungkapJahja.

BCA juga senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tak pernah berhenti menawarkan beragam inovasi teknologi yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara praktis, aman, dan nyaman.

Kecanggihan layanan dan produk solusi perbankan yang ditawarkan perseroan mendorong loyalitas nasabah. Maka dari itu, membuahkan keberhasilan BCA mempertahankan performa kinerja positif di tengah persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif.

“Salah satu kunci keberhasilannya adalah basis pendanaan berbiaya rendah didukung olehpeningkatan Current Account and Savings Account (CASA) yang solid, sehingga kami dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan mampu menawarkan suku bung apinjaman rendah untuk jangka waktu yang relatif lama,” tutupJahja.