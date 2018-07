Ahli Nutrisi dan Apoteker di Gorry Gourmet

NARASUMBER kedua ialah Harry Budiman dan William Yunior yang juga mendirikan usaha makanan katering sehat bernama Gorry Gourmet. Gorry Gourmet ialah katering diet sehat. Namun, Gorry Gourmet memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan katering diet lain, yaitu dilengkapi dengan ahli nutrisi dan apoteker sebagai wadah bagi konsumen untuk berkonsultasi gizi, nutrisi, dan makanan yang cocok bagi penderita penyakit tertentu.

Gorry Gourmet berdiri saat tren katering sehat belum populer di Indonesia. Rekan Harry dalam mendirikan Gorry Gourmet, William Susilo, memiliki pengalaman pribadi yang kurang mengenakkan tentang kesehatan.

Ayah William sejak dulu kerap sakit-sakitan, mulai penyakit stroke hingga diabetes. Kala itu juga tengah populer diet mayo, yaitu seseorang tidak mengonsumsi garam sama sekali. Hal semacam itu salah kaprah dan membuat Harry serta William merasa perlu meluruskannya.

Akhirnya mereka berdua mendirikan Gorry Gourmet. Gorry Gourmet tidak hanya bekerja sama dengan chef andal, tetapi juga diperkuat ahli nutrisi dan apoteker yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk berkonsultasi menu makanan yang tepat bagi mereka.

Dalam sehari, Gorry Gourmet menyediakan lima menu pilihan. Nantinya, konsumen tinggal memilih menu apa yang ingin di pesan. Harga menu yang tertera sudah termasuk ongkos kurir. Gorry Gourmet juga sering mengirim makanan ke rumah sakit.

Gorry Gourmet menyediakan beberapa kategori diet sesuai dengan keperluan pelanggan, yaitu special needs (misalnya, bagi pengidap penyakit tertentu seperti ginjal, autis, dll), regular weight (fat) loss, curated weight (fat) loss, new age keto diet, muscle building, gorry petite, dan snack and drink.

Aplikasi

Gorry Gourmet juga hadir dalam bentuk aplikasi bernama Gorry Well, yaitu konsumen dapat menentukan health goals dan healt biometric masing-masing. Setelah mengisi data-data yang diperlukan, sistem dengan otomatis akan mendeteksi restoran-restoran terdekat yang menyediakan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Aplikasi Gorry Well juga dapat digunakan untuk mengetahui kalori makanan. Konsumen cukup memotret makanan yang baru saja dimakannya. Lalu sistem akan mendeteksi kalorinya. Jika dinilai terlalu berlebihan, aplikasi otomatis mengeluarkan notifikasi yang harus dilakukan konsumen untuk membakar kalori tersebut.

Misalnya, konsumen berlangganan Gorry Gourmet selama 7 hari. Gorry Gourmet akan memberikan solusi katering sehat bagi masyarakat dan menghadirkan aplikasi yang menjadi referensi konsumen untuk menyantap menu sehat baik dengan cara berlangganan dengan Gorry Gourmet maupun saat memesan makanan di restoran. Ke depannya, Gorry Gourmet ingin menciptakan produk yang enak, sehat, tentu juga dengan harga terjangkau, misalnya, seperti fit bar, tapi mengenyangkan.