Chris dan Gabby Adcock Optimistis Inggris Juara Piala Dunia

PEBULU tangkis ganda campuran Inggris, Chris Adcock/Gabrielle Adcock, memberikan dukungan mereka kepada skuat The Three Lions yang sedang berlaga di Piala Dunia meski sedang bertanding di Indonesia Open 2018. Mereka yakin anak asuh Gareth Southgate akan memenangi pesta sepak bola dunia itu.

Inggris berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2018 usai menumbangkan Kolombia lewat babak adu penalti. Sebelumnya, dalam 120 menit skor berakhir 1-1.

Sama seperti pendukung Inggris yang sangat yakin Piala Dunia akan direbut The Three Lions, duo Adcock juga yakin. Bahkan, Chris Adcock berani bilang "World Cup is Coming Home".

"Tadi saya bangun pukul 4.00. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengecek ponsel, melihat hasil pertandingan dan Inggris menang adu penalti. Setelah itu saya bisa kembali tidur dengan nyenyak. Jadi saya sangat senang Inggris akan menghadapi Swedia di perempat final," ujar Chris.

"Pertandingan melawan Swedia kalau tidak salah Sabtu malam. Semoga kami bisa menonton pertandingannya karena kami masih ingin terus bermain di sini. World cup is coming home," lanjutnya.

Sejauh ini, Inggris sudah mendapat empat penalti di Piala Dunia 2018. Gabrielle Adcock, sambil bercanda berharap The Three Lions bisa mendapat penalti lagi demi memuluskan rencana menjadi juara.

"Saya harap kami mendapat tendangan penalti lebih banyak lagi," canda Gabby. (Medcom/OL-2)