Wine Dinner Racikan William Wongso di Rosso Sangri-La Hotel Jakarta

ROSSO, restoran Italia Shangri-La Hotel, Jakarta, mengundang pecinta kuliner untuk menikmati santap malam wine dinner bertemakan Indonesia- Italia pada Jumat (6/7).

Menu disajikan merupakan perpaduan dua cita rasa Indonesia dan Italia, yang secara khusus dikemas duta kuliner Indonesia William Wongso dengan juru masak Rosso, Chef Gianfranco Pirrone. Masakan-masakan yang kaya rasa ini akan dipasangkan dengan pilihan wine berkelas dari Ferrer Family Wines.

Santap malam wine dinner ini merupakan salah satu rangkaian acara kuliner dari kampanye hotel ‘Taste of Indonesia’. Masakan akan dibuat dari kombinasi bahan-bahan dan bumbu lokal Indonesia serta teknik memasak otentik Indonesia yang dikombinasikan dengan masakan Italia untuk membuat santapan yangunik.

Rangkaian menu akan dimulai dengan hidangan pembuka Gohu Asinan Jakarta (Moluccas Tuna Ceviche with Jakarta Pickled Fruit Salad) dengan NV, Segura Viudas Brut Rosado Cava, Catalonia, Spain dan sup hangatZuppa di Pesce (Grilled Shrimp, Mussel, Squid, Octopus, Clam and Lobster Bisque) dengan 2016, Solar Viejo, Viura and Chardonnay, Rioja DOCA, Spain.

Rosso juga akan menyajikan Risotto Cumi Item Pekalongan (Black Spiced Squid and Scallop Risotto with Spirulina Sauce) yang dipasangkan dengan 2015, Solar Viejo, Tempranillo, Rioja DOCA, Spain.



Untuk makanan utama, kedua ahli kuliner ini akan menyajikan Gulai Itik Foie Gras Daun Singkong (Duck Breast and Foie Gras, Cassava Leaves and Curry Angel Hair) dengan 2014, Mas de Subira, Crianca, Priorat DOQ, Spain danFiletto di Agnello e Cannelloni AgliSpinaci (Herb-Crusted Lamb Loin and Porcini Mushroom with Spinach Cannelloni) dengan 2010, Morlanda, Vi de Guarda, Priorat DOQ, Catalunya, Spain.

Tamu dapat menikmati hidangan penutup Tertella di Banana e Gelato AllaVaniglia (Banana Chocolate Tarte, Piedmont Hazelnut Shortbread, Javanese Vanilla Ice-Cream) dengan NV, Segura Viudas Demi Sec, Catalonia, Spain.(RO/X-10)