Honda Lanjutkan Inovasi di GIIAS2018

HONDA menampilkan berbagai inovasi dan teknologi terdepannya melalui Honda Gallery di Ground Floor Senayan City Mall, Jakarta. Untuk memenuhi antusiasme para pencinta Honda, beberapa teknologi canggih di Honda Gallery, PT Honda Prospect Motor--agen pemegang merek Honda--akan menampilkan hal yang sama pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018.

Honda Gallery yang merupakan gerai pameran teknologi Honda pertama di dunia, antara lain menampilkan dua unit Sports Car, yaitu Honda NSX dan Honda Civic Type R, serta motor Honda RCV-213V-s, dan teknologi mobilitas personal canggih UNI-CUB. Sejak dibuka pada 10 April 2018, Honda Gallery telah dikunjungi hampir 50 ribu orang. Sesuai dengan tema booth yang akan diusung pada GIIAS 2018 yakni Accelerating innovation, Honda akan membawa berbagai teknologi inovatif seperti mobil listrik pintar, teknologi keselamatan terbaru, hingga sebuah model yang akan menjadi world premiere.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Honda lebih dari sekadar produsen mobil, tetapi juga terus berinovasi membuat beragam teknologi mobilitas di darat, air hingga udara, sesuai dengan semangat power of dreams," kata Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director PT HPM melalui rilis.