Chevrolet Indonesia Siapkan All-New Trailblazer

PECINTA mobil jenis sport utility vehicle (SUV) di Tanah Air dalam waktu dekat akan mendapat opsi baru seiring rencana Chevrolet Indonesia menghadirkan the All New Trailblazer. Pada produk itu, Chevrolet mengaku akan mencurahkan keahliannya dalam merancang bangun sebuah SUV lebih dari 100 tahun silam, tepatnya sejak 1935.

The All-New Trailblazer yang akan diperkenalkan di pasar Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang pSUV Chevrolet. Trailblazer sendiri pertama kali diproduksi 2002. Trailblazer baru mengadopsi keunggulan seluruh SUV Chevrolet selama puluhan tahun, menawarkan tenaga besar, dan kemampuan di jalan raya maupun medan off-road. Kendaraan ini memuat tujuh penumpang dan kargo dengan banyak tempat penyimpanan yang pas untuk keluarga.

Perbedaan dengan pendahulunya, The All-New Chevrolet Trailblazer diklaim lebih hemat bahan bakar. Selain itu berbagai teknologi infotainment dan keamanan yang canggih telah disematkan untuk menyempurnakan kehadirannya.