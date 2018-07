Modern Cikande Sabet Penghargaan PIA 2018

GELARAN Properti Indonesia Award (PIA) 2018 di Ballroom, Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Selasa (3/7), menganugerahi kawasan industri Modern Cikande penghargaan untuk kategori Property Development–Industrial and Commercial Estate, sebagai 'the Recommended Industrial Estate in Banten'.

Kawasan industri yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat, anak usaha PT Modernland Realty Tbk itu dinilai memiliki banyak kriteria keunggulan dari segi prestasi, inovasi, kreativitas, kualitas, maupun reputasi.

Direktur Utama PT Modern Industrial Estat, Pascall Wilson, dalam kesempatan seusai menerima penghargaan menjelaskan Modern Cikande merupakan kawasan industri terbesar di barat Jakarta dan diklaim memiliki fasilitas lengkap. Fasilitas itu termasuk perumahan bagi para pekerja, pemadam kebakaran, kantor polisi, minimarket, bank, restoran, dan poliklinik.

"Dengan didukung infrastruktur berkualitas yang saling terintegrasi, kami juga memberikan jaminan ketersediaan listrik, air bersih, dan gas bagi penghuni Modern Cikande Industrial Estate," tuturnya.

Dengan total lahan 3.175 hektare, ia melanjutkan, luas lahan yang telah dikembangkan di Modern Cikande saat ini mencapai 40% dengan sisa pengembangan lahan sekitar 1.500 hektare. Lebih dari 200 perusahaan baik lokal maupun multinasional telah mempercayakan Modern Cikande sebagai rumah bagi usaha dan bisnis mereka.

"Ke depan kami akan terus berinovasi dan menambah berbagai fasilitas penunjang yang memberi manfaat bagi para investor sehingga Modern Cikande menjadi kawasan industri terbesar dan menjadi pilihan utama di barat Jakarta," ujar Pascall.

PIA-2018 sendiri merupakan sebuah ajang penghargaan tahunan tertinggi yang dianugerahkan kepada sejumlah perusahaan pengembang, proyek properti, tokoh properti, serta industri jasa pendukung properti.

"Penghargaan ini memasuki tahun ke-6 dan didedikasikan untuk mengapresiasi kepada mereka yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif serta langkah dan kebijakan yang cermat dalam pengelolaan industri, meski di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif,” jelas Said Mustafa, Chief Executive Officer (CEO) Majalah Properti Indonesia. (RO/X-12)