Dijamin, Harga BBM Subsidi tidak Naik

PT Pertamina (persero) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax mulai Minggu (1/7). Pertamax turbo, misalnya, naik Rp600 menjadi Rp10.700 per liter. Harga pertamina dex naik Rp500 menjadi Rp10.500 per liter, sedangkan harga dexlite naik Rp900 menjadi Rp9.000 per liter.

Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, penaikan harga pertamax disebabkan mengikuti pergerakan harga minyak di pasar internasiona­l. Pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak disubsidi pemerintah. ”Kalau yang lain jenis bahan bakar umum, itu market saja. Masak pakai pertamax turbo dikasih subsidi? Kan enggak masuk akal,” kata Menteri Jonan di Sidrap, Sulawesi Selatan, Selasa (3/6).

Meski harga pertamax naik, Jonan memastikan harga BBM bersubsidi seperti solar dan penugasan seperti premium tidak akan naik hingga akhi­r tahun. ”Kalau BBM, kita komitmen sampai 2018, tapi hanya untuk premium dan solar,” tegasnya.

”Kalau (harga) pertamax naik, buat saya sih tidak terlalu berpengaruh. Kan saya pakai premium atau pertalite,” ujar Sodikin, pengemudi ojek daring di bilangan Duri Kepa, Jakarta Barat, saat dimintai tanggapannya soal penaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

Sebelumnya Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardji­to mengatakan penyesuaian harga BBM jenis pertamax merupakan dampak harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Menurut dia, saat ini harga minyak dunia rata-rata US$75 per barel. ”Bahan baku BBM adalah mi­nyak mentah. Tentunya ketika harga minyak dunia naik, akan diikuti dengan kenakan harga BBM,” kata Adiatma.

Adiatma menambahkan, penyesuaian harga BBM jenis pertamax dilakukan Pertami­na sebagai badan usaha dengan mengacu pada Permen ESDM No 34/2018 Perubahan Kelima atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pertamina menetapkan harga pertamax untuk wilayah DKI Jakarta Rp9.500/liter, sedangkan harga pertamax turbo Rp10.700/ liter. Harga dexlite Rp9.000/liter. (Pol/Cah/E-2)