Sempat Dihapus dari Anggaran, Promosi Wisata Jakarta Digencarkan Kembali

PROMOSI pariwisata DKI Jakarta sempat mengkhawatirkan selama dua tahun ke belakang. Tahun 2016 dan 2017 kegiatan promosi pariwisata Ibu Kota sempat vakum dengan alasan penghematan anggaran. Ketika itu DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta Tinia Budiati mengatakan, tahun ini pihaknya akan kembali menggencarkan kembali kegiatan promosi wisata Jakarta. Salah satunya dengan menggelar kembali Jakarta Karnaval (Jakarnaval).

Pasalnya, saat ini Jakarta hanya dijadikan tempat transit untuk melanjutkan kemudian wisatawan asing, terutama, untuk melanjutkan perjalanan ke kota lainnya di Indonesia.

“Promosi dan pameran sebelumnya kita vakum sudah hampir tiga tahun. Itu karena Pemprov saat itu mau fokus kepada infrastruktur dan pembangunan fisik. Kita mau promosikan lagi Jakarta, bukan hanya jadi tempat transit,” imbuh Tinia di Balai Kota, Rabu (4/7).

Akhir 2015 silam, Ahok sempat geram lantaran tahu banyak anggaran Disparbud yang tidak digunakan dengan baik. Buntutnya, sejumlah festival kesenian dan budaya gagasan Jokowi saat jadi gubernur dihapus. Kepala Disparbud kala itu, Purba Hutapea, mengatakan festival itu sejatinya untuk mempromosikan pariwisata DKI Jakarta.

Ketika itu Purba menyebut, dari 15 daftar acara promosi atau festival Jakarta, 10 diantaranya dihapus oleh Ahok. Ahok menduga ada ‘permainan' yang dilakukan Event Organizer (EO) yang menyebabkan anggaran festival membengkak. Alhasil, anggaran dialihkan untuk infrastruktur dan penanganan banjir.

Langkah pertama Pemprov DKI kembali memperkenalkan Jakarta ke mata dunia adalah dengan Jakarnaval. Tinia memprediksi wisatawan asing akan tertarik untuk datang ke Jakarta jika Jakarnaval sudah menjadi signature event di Jakarta.

“Kita kan juga akan banyak revitalisasi cagar budaya,” ucapnya.

Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Disparbud DKI Hari Wibowo mengakui, kegiatan promosi wisata DKI sempat mengkhawatirkan ketika itu. Tahun 2015 Jakarta masuk urutan nomor 2 di penghargaan Trip Advisor Award sebagai pilihan wisatawan di kota Indonesia.

“Di 2017 ketika kita mengurangi intensitas promosi Jakarta di penghargaan yang sama masuk urutan nomor 7. Kalah dengan Lombok, Magelang, dan Flores,” tutur Hari.

Absennya Jakarta dari promosi pun tak jarang menimbulkan spekulasi tentang situasi DKI kala itu. Isu-isu sensitif soal keamanan Jakarta serta kriminalitas diduga digunakan media asing sehingga wisatawan lebih senang pergi ke Bangkok, Thailand atau Kuala Lumpur, Malaysia.

“Dari kunjungan ke Manila, Filipina, saja misalnya di sana kita bisa melihat ada potensi sebesar Rp10 miliar ketika itu kami promosikan golf. Sekarang wisata halal saja sudah diambil oleh Negara lain,” tuturnya.

Tahun ini, Jakarta akan kembali tampil dalam pertemuan Council for Promoting Tourism in Asia (CPTA), seminar-seminar, dan The International Congress and Convention Association (ICCA). (OL-3)