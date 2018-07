Blink-182 Daur Ulang Can

GRUP musik Blink-182 mengemas ulang singel Can't Get You More Pregnant yang diambil dari album studio terakhir berjudul California (2016). Daur ulang itu dibuat untuk merayakan hari ke-182 pada 2018 yang jatuh pada 1 Juli.

Kabar itu diumumkan melalui akun Twitter Blink-182. Yang menarik, Blink-182 menggubah lagu itu dalam versi ska.

Lagu tersebut dikemas dalam durasi 35 detik dan diproduksi oleh gitaris sekaligus vokalis Goldfinger, John Feldmann.

Sebelumnya, Blink-182 menunda beberapa aksi panggung mereka lantaran sang penabuh drum Travis Baker mengalami penggumpalan darah.

TMZ melaporkan, Barker pertama kali dirujuk ke rumah sakit pada Senin, 18 Juni 2018 dan harus kembali keesokan harinya pada 19 Juni 2018 karena komplikasi. Barker memiliki infeksi bakteri staphylococcus dan infeksi kulit selulitis.

Blink-182 belum merilis kembali jadwal konser terbaru, mengingat Barker masih dalam proses pemulihan hingga Juli nanti. (Medcom/OL-2)