Seminar Ilmu Pertahanan Internasional Hadirkan Pakar Dunia

UNIVERSITAS Pertahanan (Unhan) siap menghadirkan para pakar pertahanan dunia dalam Internasional Defense Science Seminar (IIDSS) ke-2 pada 2018. Seminar ini akan dilaksanakan pada 11-12 Juli di Jakarta.

Seminar mengusung tema, “Strengthening defense diplomacy to address common security challenges”. Tema itu diangkat untuk menjawab tantangan keamanan global dan dinamika lingkungan strategis pada tingkat regional maupun global.

Unhan akan mengundang para rektor dan dekan dari 11 universitas pertahanan dunia antara lain dari Rusia, Inggris, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Tiongkok, Malaysia, dan lain sebagainya.

Pada IIDSS 2017 lalu, seminar fokus terhadap bidang ilmu dan teknologi pertahanan. Tahun ini akan lebih menarik serta berkembang lebih besar lagi dengan pokok bahasan antara lain Global Diplomacy on Non Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD); Cracking Down Transnational Organised Crimes (TOC) in the Asean Region; Terrorism and Separatism Challenges; Promoting Sustainable Resources Development; Sharing Best Practices and Strategies in Disaster Relief; dan Media and Information Warfare.

Salah satu yang menjadi subtema dalam seminar internasional ini adalah terkait senjata pemusnah masal. Subtema Weapon of mass Destruction crisis potential in asia pacific, akan dipaparkan Kolonel Nikolay V Nikolayuk dari Russian Feserstion. Ada juga tema Preventing chemical weapons oleh Lijung Shang, dosen ahli dari University of Bradford.

Dalam seminar itu juga menghadirkan Marie Isabelle Chevrier, profesor dari Rutgers University-Camden USA yang akan memaparkan hal penting terkait senjata biologis.

Masih ada beberapa sub tema lainnya yang akan menjadi agenda dalam seminar internasional itu seperti; Trans-national Organized Crime (TOC) yang akan dipaparkan para ahli seperti Laksamana Madya TNI (Purn). Desi Albert Mamahit dari Universitas Pertahanan, Collie Brown dari (Indonesia Country Manager and Liaison to ASEAN UNODC), Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Kepala PPATK Indonesia, serta Dimitry Mikhailov dari State University by Lomonosov NV, Rusia.

Subtema penting lainnya seperti; Terrorism and Separatism, Energy and Natural resources, Humanitarian Assistance and Disaster Relief dan Media and Information yang semuanya akan dikupas habia oleh para ahli dibidangnya.

IIDSS 2018 ini telah menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Unhan dalam rangka memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Seminar internasional ini akan menjadi forum untuk para ahli dan think tank dalam bidang ilmu pertahanan dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pertahanan dan nantinya mampu digunakan sebagai alternatif bersama dalam menjaga stabilitas keamanan tidak hanya pada tingkat regional, namun menjangkau pada tingkat global. (RO/OL-2)