Pompeo Sambangi Korut Pekan Ini

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, dijadwalkan akan kembali mengunjungi Korea Utara (Korut) pekan ini untuk menyempurnakan perjanjian denuklirisasi antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Pompeo akan meninggalkan Washington pada Kamis (5/7) menuju Pyongyang sekaligus mengawali misi diplomatik keliling dunia. Seperti diketahui, Trump kerap membangga-banggakan perjanjian yang dia tandata-ngani dengan Kim di Singapura bulan lalu karena dinilai dapat memecahkan masalah nuklir dengan musuh lama AS itu.

Namun, belakangan, muncul beragam laporan tentang Korut yang diam-diam mempertahankan beberapa fasilitas penyimpanan dan produksi nuklir mereka. Hal itu menimbulkan pertanyaan publik.

Pada Minggu (1/7), Washington Post dengan mengutip keterangan dari empat pejabat AS yang tanpa menyebut identitas mereka mengungkapkan bahwa para petinggi AS tersebut telah melihat penjelasan terkait temuan terbaru intelijen yang menunjukkan persiapan Korut menipu AS.

Laporan itu muncul setelah NBC News menyebut bahwa Korut telah meningkatkan produksi bahan bakar nuklir mereka. Sementara itu, saat meres-pons hal tersebut, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders menolak memberikan konfirmasi atau menyangkal laporan tentang upaya rezim Kim meningkatkan program nuklir mereka pascapenandatanganan kesepakatan antara Trump dan pemimpin Korut tersebut.

"Untuk melanjutkan kesepakatan denuklirisasi yang sedang berlangsung dan penting di semenanjung Korea, Pompeo akan berangkat ke Korut pada 5 Juli menemui Kim,” kilah Sanders.

Dia melanjutkan, masyarakat bisa melihat bahwa uji coba peluncuran rudal balistik yang biasa diinstruksikan Kim sudah tidak pernah lagi dilakukan.

“Saya pikir beberapa hal telah terjadi. Anda tentu tidak melihat lagi peluncuran rudal (Korut). Pembahasan tentang hal itu terus berkembang. Saya tidak akan membahas detailnya, tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa kemajuan terus terjadi,” paparnya.

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri AS merilis Pompeo akan meninggalkan Korut pada Sabtu (7/7) untuk melanjutkan lawatan ke Tokyo. Pada Minggu (8/7), Pompeo akan mengadakan pembicaraan tentang krisis dan masalah regional dengan pejabat Jepang dan Korea Selatan.

Di hari yang sama, dia akan akan melanjutkan perjalanan ke Hanoi untuk berdiskusi dengan pemerintah Vietnam. Setelah itu, Pompeo akan melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi sebelum tiba di Brussels pada 10 Juli untuk menemani Trump menghadiri KTT NATO selama dua hari.