Matt Damon Berkunjung ke Indonesia

AKTOR Matt Damon, 47, berkunjung ke Indonesia. Bukan dalam rangka promo film terbaru, Matt Damon selaku cofounder Water.org bekerja sama dengan Koperasi Mitra Duafa (Komida) di Indonesia dalam program water credit. Dia akan mengunjungi anggota yang mengambil pembiayaan sanitasi di Komida.

Matt Damon datang bersama tim Water.org, Jennifer Scorsch selaku presiden, Gary White selaku CEO dan founder, serta Johm Moyer selaku senior director of investments. Kabar ini diketahui lewat posting-an yang diunggah laman resmi Facebook Komida, kemarin.

Aktor bernama lengkap Matthew Paige Damon itu memang dikenal aktif di bidang pemerhati kemanusiaan.

Dia juga tergabung dalam organisasi nonpemerintah Not on Our Watch bersama George Clooney, Brad Pitt, Don Cheadle, David Pressman, dan Jerry Weintraub. Organisasi ini sendiri bertujuan memperjuangkan hak kemanusiaan terutama di daerah perang, seperti yang terjadi di Dafur. (*/H-5)