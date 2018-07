Via Vallen Untuk Asian Games 2018

PANITIA Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) telah merilis lagu resmi berjudul Meraih Bintang yang dibawakan penyanyi solo Via Vallen, 26. Meraih Bintang menjadi lagu tema pertama sekaligus lagu resmi kelima untuk Asian Games 2018, menyusul (Non Political) Asian Dance dari Slank dan Dipha Barus yang dirilis satu pekan lalu.

Meraih Bintang diciptakan Parlin Siburian alias Pay dan Rastamanis. Liriknya ditulis Rustam. Via mendendangkan lirik-lirik penyemangat dalam balutan musik dangdut, pop modern, dan beat EDM (electronic dance music).

Dalam siaran persnya, Ketua INASGOC, Erick Thohir, menyebut bahwa Via ialah penyanyi dengan bakat luar biasa. "Via Vallen kami tunjuk sebagai salah satu artis pengisi di Asian Games karena talenta yang luar biasa dan juga besarnya pengaruh musikalitas Via di Indonesia saat ini. Kami ingin seluruh masyarakat Indonesia berpesta dan bergoyang bersama menyambut Asian Games 2018," ujar Erick. (*/H-5)