Ditangkap atas Skandal 1MDB, Najib Razak ke Meja Hijau Besok

MANTAN perdana menteri Malaysia Najib Razak ditangkap pada Selasa sore (3/7) terkait penyelidikan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) terhadap SRC International, bekas unit 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Setelah ditangkap, Najib akan dituntut di pengadilan pada Rabu pukul 08.30 (7.30 WIB).

Satuan tugas 1MDB yang menyelidiki skandal tersebut mengatakan Najib ditangkap di kediaman pribadinya di Kuala Lumpur. Dia kemudian dibawa ke markas MACC di Putrajaya di mana dia akan menghabiskan malam di dalam kurungan.

"Petugas antikorupsi dalam tiba di rumahnya dalam tiga hingga empat mobil tanpa tanda," kata seorang pejabat keamanan senior terkait penangkapan itu kepada AFP.

Najib sedang diselidiki atas tuduhan penjarahan miliaran dolar AS dari 1MDB yang ia dirikan. Salah satu unit 1MDB, SRC International dibentuk pada 2011 oleh pemerintah Najib dengan maksud mengejar investasi luar negeri dalam sumber daya energi. SRC saat ini dipindah ke kementerian keuangan sejak 2012.

Penyelidikan skandal multimiliar dolar itu dilakukan dengan cepat setelah koalisi Pakatan Harapan--yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, memenangi pemilihan umum 9 Mei.

Kemudian pada bulan yang sama, Najib dipanggil ke markas MACC untuk dimintai penjelasannya soal transfer mencurigakan sebesar RM42 juta (AS$ 10,6 juta) ke rekening banknya. Polisi juga menggeledah properti-properti terkait dengan Najib dan menyita bertruk- truk barang yang diduga diperoleh dengan dana 1MDB. Najib telah membantah melakukan kesalahan.

Pada Senin (2/7), satuan tugas khusus 1MDB mengumumkan bahwa lebih dari 400 rekening bank yang berisi RM1,1 miliar dana dari individu, partai politik dan organisasi nonpemerintah (LSM), dibekukan sehubungan dengan penyelidikan.

Pengacara keluarga Najib mengatakan kepada Channel News Asia pada Selasa, mantan pemimpin itu akan dikenai sanksi atas perannya dalam skandal 1MDB, besok.

Sebelumnya pada Selasa, agen antikorupsi Malaysia memanggil Riza Aziz, anak tiri Najib dan produser film Hollywood. Riza tampak serius ketika dia tiba di kantor anti-korupsi dan tidak berbicara dengan wartawan.

Peneliti AS mengatakan perusahaan Riza, Red Granite Pictures Inc, menggunakan uang dari 1MDB untuk membiayai film-film Hollywood termasuk film Martin Scorsese yaitu The Wolf of Wall Street. Red Granite setuju pada Maret untuk membayar AS$60 juta kepada pemerintah AS untuk menyelesaikan klaim terkait skandal 1MDB. (Channelnewsasia/Aljazeera/AFP/OL-5)