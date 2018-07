Dukung Atlet Para Games, BRI Jadi Official Partner Sponsor Asian Para Games 2018

PENYELENGGARAAN Asian Para Games 2018 yang akan dilaksanakan pada 6 hingga 13 Oktober 2018 di lingkar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Pemerintah menargetkan dalam penyelenggaraan Asian Para Games tahun ini, Indonesia mampu masuk peringkat 10 besar Asia.

Untuk mendukung capaian kesuksesan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) siap mendukung penuh event olahraga berskala internasional tersebut sebagai salah satu Official Partner Sponsor Asian Para Games 2018.

Dalam Press Conference bersama Inapgoc yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (2/7), Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto mengungkapkan bahwa BRI sepenuhnya mendukung Tim Indonesia yang akan berlaga di Asian Para Games 2018 Mendatang.

"Dukungan ini lahir sebagai semangat BRI untuk terus menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018 Jalinan sponsor ini telah disepakati antara Bank BRI dengan Panitia Pelaksana Indonesia 2018 Asian Para Games yang telah telah dimulai saat berlangsungnya gelaran Indonesia Para Games Invitational Tournament pada 27 Juni hingga 3 Juli 2018," ujar Sis Apik seperti dilansir keterangan resmi, Selasa (3/7).

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank BRI dan Inapgoc pada tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemanfatan dan Jasa dan Layanan Perbankan bagi Inapgoc selama periode Asian Para Games.

Bagi INAPGOC, kehadiran para sponsor merupakan sebuah bentuk dukungan yang luar biasa untuk terus mempromosikan nilai-nilai positif, seperti kesetaraan, determinasi, dan pantang menyerah, sesuai nilai-nilai gerakan paralimpik internasional.

“Saat ini kami juga telah menyiapkan 4.481 Unit ATM di Jabodetabek, Banten, Bandung, dan Palembang yang diperuntukkan bagi para atlit yang akan melakukan transaksi keuangan. Tidak hanya itu, kami juga menyiapkan 1 (satu) unit Money Changer bagi para olahragawan asing untuk melakukan transaksi valas, “ tutur Sis Apik.

Untuk memperluas informasi mengenai kegiatan Asian Para games 2018, Bank BRI saat ini telah melakukan Branding pada 16 unit kendaraan operasional Bank BRI dengan mengusung tema “The Inspiring Spirit and energy of Asia dan pemanfaatan media promosi melalui 4 Unit LED di area Jabodetabek.

Tidak hanya itu, BRI juga memanfaatkan media sosial resmi BRI, seperti Twitter, Instagram, dan facebook BRI serta BRI juga membranding seluruh merchandise BRI bertema The Inspiring Spirit and energy of Asia.

“kami berharap para atlit Indonesia mampu mencapai prestasi gemilang dalam perhelatan olahraga difabel terbesar di Asia tersebut. BRI sangat percaya para atlit memiliki daya juang tinggi untuk menjadi juara dalam setiap kompetisi, hal ini sebagaimana tertuang dengan slogan Asian Para Games 2018, The Inspiring Spirit and energy of Asia,” tutup Sis Apik. (RO/OL-3)