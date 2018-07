Satgas 1MDB Bekukan 408 Rekening

MALAYSIA telah membekukan lebih dari 400 rekening bank sebagai bagian dari penyelidikan skandal multimiliar dolar AS dengan objek dana negara 1MDB. Hal itu diungkapkan satuan tugas investigasi kasus 1MDB.

Selain itu, satgas juga telah memanggil anak tiri mantan perdana menteri Najib Razak untuk ditanyai.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang mengalahkan Najib dalam pemilihan umum pada Mei, telah membuka kembali penyelidikan ke 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan bersumpah mencari kompensasi atas uang yang diduga tersedot dari 1MDB.

Sebuah satuan tugas yang menyelidiki 1MDB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 408 rekening bank dengan dana sekitar US$369,5 juta telah dibekukan.

Akun yang dibekukan termasuk 81 milik individu dan 55 milik perusahaan yang diyakini telah menerima dana dari 1MDB dan terdapat hampir 900 transaksi antara Maret 2011 dan September 2015.

Satgas sebelumnya mengatakan juga telah membekukan rekening milik Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai politik yang pernah dipimpin Najib.

Dibuat oleh Najib pada 2009, 1MDB sedang diselidiki di enam negara karena dugaan pencucian uang dan korupsi.

Tuntutan hukum perdata yang diajukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh dana sebanyak sekitar US$4,5 miliar disalahgunakan dari 1MDB.

Sementara itu, anak tiri Najib, Riza Aziz, telah dipanggil Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) untuk memberikan pernyataan sehubungan dengan penyelidikan 1MDB.

Sebuah sumber MACC mengonfirmasi laporan yang mengatakan bahwa Riza diperkirakan akan datang ke markas komisi pada Selasa (3/7).

"Ya, dia dipanggil untuk hadir pada jam 14:00 (waktu setempat)," kata sumber yang menolak diidentifikasi karena tidak berwenang membahas masalah itu.

Riza adalah salah satu pendiri Red Granite Pictures, sebuah perusahaan yang menurut jaksa AS membiayai tiga film Hollywood, termasuk film Martin Scorsese 2013 berjudul The Wolf of Wall Street, dengan dana dari 1MDB.

Baik Najib dan Riza secara konsisten membantah melakukan kesalahan.

Red Granite telah membayar pemerintah AS sebanyak US$81.7 juta sebagai bagian dari penyelesaian gugatan perdata pada Maret. (AFP/OL-2)