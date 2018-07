Menpora tidak Sabar Ingin Saksikan Asian Games

MENTERI Pemuda dan Olah Raga (Menpora) RI Imam Nahrawi mengaku sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat menyaksikan laga Asian Games Jakarta dan Palembang. Perhelatan akbar itu akan dibuka pada 18 Agustus mendatang.

"Saya asli sudah tidak sabar ingin menyaksikan Asian Games ini, tapi sayang jadwalnya kan memang pada bulan Agustus nanti," kata Menpora, saat ditemui di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (2/7).

Ia menyebutkan semua persiapan sudah sesuai target yang diinginkan pemerintah, baik kesiapan venue maupun para atlet yang akan

bertanding.

"Semua sudah siap, venue sudah hampir selesai semua, Atlet pelatnas sudah melaksanakan try out dan try game," ujarnya.

Nahrawi pun berharap sebagai tuan rumah Asian Games, Indonesia sukses melaksanakannya. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dalam hal raihan atlet nasional.

"Selain itu kita juga mengharapkan Asian Games ini memberikan dampak kesuksesan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di Jakarta,

Palembang, dan Jawa Barat, karena ada cabang olahraga yang dipertandingkan di Jabar," ucap Imam. (A-2)