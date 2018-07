Abu Vulkanik Bisa Ganggu Pelayaran

TIDAK hanya di penerbangan, para operator pelayaran juga harus mewaspadai abu vulkanik. Kapal yang melintas di perairan yang tertutup abu vulkanik dapat terancam macet mesin.

"Kondisinya sama seperti ketika mesin jet pesawat kemasukan abu. Mesin kapal yang kemasukan abu vulkanik bisa macet. Sebab itu, pemantauan keberadaan abu vulkanik tidak hanya penting di udara tetapi juga di laut," tutur Direktur Ocean Prediction Center - National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika Serikat, Thomas Cuff, dalam diskusi Weather, Maritime Safety, and You di @america, Jakarta, Kamis (28/6).

Pemantauan sebaran abu vulkanik itu kian penting dengan tingkat keaktivan gunung api di berbagai negara, termasuk Indonesia.

AS, tambah Cuff, berupaya menyajikan prakiraan kondisi laut dengan detail karena menyadari besarnya perekonomian melalui jalur tersebut.

Lebih dari 90% perdagangan global diangkut dengan kapal dan lebih dari 2 miliar orang berpergian dengan feri serta pesiar tiap tahunnya.

Untuk menyajikan prakiraan terakurat, NOAA menggunakan pemodelan dan alat pemantauan di lapangan yang ditempatkan di hampir tiap 5 km persegi di AS dan perairannya.

Di Indonesia, upaya menyajikan prakiraan terkait cuaca dan dampak kondisi alam masih terkendala minimnya alat pemantau.

"Alat pemantauan cuaca kita yang benar-benar di laut belum ada. Saat ini adanya kita pasang alat di 18 kapal," kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nelly Florida Riama yang juga menjadi pembicara diskusi.

Dengan belum memadainya jumlah alat pemantau, Nelly mengungkapkan bahwa prakiraan yang dibuat BMKG belum memasukkan unsur-unsur yang ada di laut.

"Selama ini prakiraan kita belum memasukkan unsur- unsur yang ada di laut. Padahal itu (unsur di laut) sebenarnya 70% dari unsur prakiraan. Maka sekarang ini kita pakainya pemodelan," tuturnya.

Selain kendala biaya, penyediaan alat juga masih mengkhawatirkan banyaknya aksi vandalisme masyarakat. Nelly mengibaratkan pada kondisi pemasangan pelampung alat pemantauan tsunami.

"Dari 11 alat ada 10 yang bakal hilang, ibaratnya begitu. Jadi masyarakat perlu diedukasi dulu supaya tahu bahwa alat ini penting dan dari situ maka tidak akan dirusak," pungkasnya. (OL-2)