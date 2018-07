Kolombia Pastikan Cedera James tidak Parah

FEDERASI Sepak Bola Kolombia (FCF) mengonfirmasi cedera James Rodriguez. Mereka menegaskan James mengalami cedera pembengkakan di betisnya, tapi otot tidak robek.

Gelandang Bayern Muenchen itu berjalan tertatih-tatih keluar lapangan saat Kolombia meraih kemenangan 1-0 atas Senegal, Kamis (28/6) malam WIB. Kemenangan itu mengantar mereka melaju ke babak 16 besar dan akan melawan Inggris.

Namun, James kini diragukan untuk tampil melawan Inggris. Suatu kehilangan besar bagi Kolombia jika eks geladang AS Monaco itu gagal tampil menghadapi The Three Lions.

Pemindaian sudah dilakukan untuk mengetahui cederanya. Ada pembengkakan di betis kanannya. Hasil ini lebih baik dari perkiraan awal yang menyebut otot betisnya robek.

"Hasilnya menunjukkan bahwa dia memiliki cedera edema minor tanpa ruptur fibrillar di soleus kanan," tulis pernyataan resmi FCF.

James adalah pemenang Sepatu Emas di Piala Dunia 2014 Brasil saat Kolombia mencapai babak perempat final. (Medcom/OL-2)