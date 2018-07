Dianggap Plagiat, Ed Sheeran Digugat Rp1,4 Triliun

ED Sheeran kembali menghadapi gugatan terkait karyanya, Thinking Out Loud. Tidak tanggung-tanggung, nilai ganti rugi yang diajukan sebesar US$100 juta atau Rp1,4 triliun.

Gugatan baru kepada Ed Sheeran dilayangkan Structured Asset Sales. Lagu Thinking Out Loud dianggap menjiplak lagu Let's Get It On yang dipopulerkan Marvin Gaye.

Let's Get It On pada 1973 ditulis Edward Townsend dan Gaye pada 1973. Ketika Townsend meninggal pada 2003, Structured Asset Sales membeli sepertiga dari hak cipta lagu tersebut.

Pada 2016, keluarga Townsend pernah mengajukan gugatan sama kepada Sheeran. Mereka mengklaim beberapa komponen lagu Sheeran mulai dari melodi, harmoni, dan irama lagu menjiplak Let's Get It On.

Sementara itu dari pihak keluarga Gaye belum melakukan tuntutan apapun.

Di masa jayanya, Let's Get It On sempat bertengger di nomor wahid dalam tangga lagu Billboard kategori Pop Singles pada 8 September 1973. Kesuksesan juga terjadi pada lagu Thinking Out Loud milik Sheeran yang menduduki posisi puncak dalam daftar lagu UK Top 40 selama satu tahun.

Sebelumnya, pada 2016, lagu Sheeran yang berjudul Photograph juga dituduh menjiplak lagu Amazing yang ditulis Martin Harrington dan Thomas Leonard untuk pemenang X-Factor Matt Cardle. Sheeran digugat sebesar US$20 juta.

Kasus ini berakhir di luar pengadilan karena Sheeran setuju membayar sesuai permintaan penggugat. (Medcom/OL-2)