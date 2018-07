Urie Dirikan Organisasi Perlindungan HAM

BRENDON Urie merilis sebuah organisasi khusus perlindungan hak asasi manusia, Highest Hopes Foundation. Organisasi ini bertujuan memberikan dukungan terhadap pihak yang didiskriminasi berdasarkan gender, ras, agama dan orientasi seksual.

Personel tunggal Panic! At The Disco itu membuat pengumuman tersebut dalam cuitan bersambung.

"Hari ini aku mempersembahkan kepada kalian Highest Hopes Foundation, didirikan untuk mendukung upaya organisasi nirlaba yang memimpin, mengembangkan dan mendukung perlindungan HAM," tulisnya.

Hal yang melatarbelakangi Urie dalam mendirikan organisasi perlindungan HAM adalah untuk memperjuangkan mereka yang tidak dapat berjuang untuk dirinya sendiri melawan dunia.

"Kalian menunjukkan padaku kekuatan, keberanian dan motivasi. Aku merasa penting untuk membuat sesuatu untuk menunjukkan pada kalian bahwa aku melihat hal indah dalam perbuatan kalian untuk dunia. Aku ingin bergabung membantu mereka yang tidak dapat memperjuangkan diri mereka sendiri," ungkap Urie.

Panic! At The Disco akan menggelar tur konser di Amerika Serikat bertajuk sama dengan album terbarunya, Pray For The Wicked. Setiap US$1 dari satu tiket terjual akan didonasikan untuk organisasi Highest Hopes Foundation.

Untuk ikut mendukung kampanye ini penggemar dapat melakukannya via pesan elektronik dengan menuliskan GIVE dan dikirimkan pada 50555 atau melalui situs resmi organisasi www.highesthopes.org. (Medcom/OL-2)