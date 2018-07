James Arthur Berencana Pensiun dari Musik

JAMES Arthur memilih pensiun dari industri musik setelah merilis album terbaru. Pengumuman ini ditulis Arthur melalui akun Twitter miliknya, Jumat (29/6).

Respons dari warganet terkejut sekaligus memberikan reaksi cepat terhadap keputusan Arthur.

"Aku berharap pada Tuhan ini adalah satu di antara lelucon James Arthur. Istirahat panjang tidak masalah tetapi untuk berhenti adalah keputusan final. Kami tidak bisa hidup tanpamu dan musikmu, seperti musik selalu ada dalam duniamu. Aku harap ini adalah lelucon di hari Jumat tetapi ini tidak lucu," ungkap seorang warganet.

"Arthur, kamu masih memiliki perjalanan panjang sebelum pensiun. Industri musik ini membutuhkanmu karena kamu adalah satu dari sekian banyak musisi bagus dan sangat orisinil. US JArmy sangat mengidolakanmu dan kami tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi. Terus bekerja, JA," tulis seorang warganet lain.

Kendati laman Metro.co.uk mendapat kabar dari juru bicara bahwa ini kabar palsu, belum ada keterangan resmi yang dipaparkan James Arthur apakah ini bagian dari lelucon atau pernyataan final.

Pemenang kompetisi X Factor 2012 itu baru merilis dua album yaitu album self-titled (2013) dan Back from the Edge (2016). Belum ada kabar pasti kapan album ketiga Arthur dirilis, tetapi dua singel baru telah dirilis sebagai perkenalan album yakni You Deserve Better dan At My Weakest. (Medcom/OL-2)