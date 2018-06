Via Vallen Ramaikan Lagu Asian Games

KEKAYAAN musik Nusantara juga mencakup musik modern yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Karena itu, dalam rangka menyambut gelaran pesta olahraga Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta-Palembang pada 2 Agustus hingga 2 September mendatang, Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) turut memperkenalkan budaya Indonesia melalui musik yang menjadi tema Asian Games kali ini.

Dengan melibatkan para penyanyi papan atas Indonesia, dari berbagai genre musik, tema lagu Asian Games telah dibentuk dan dirilis satu per satu. Menyusul pedangdut populer Ikke Nurjanah yang sebelumnya dilibatkan dalam lagu 'Bright of The Sun', kali ini pedangdut yang tengah bersinar Via Vallen juga turut meramaikan lagu-lagu bertema Asian Games.

Lagu bertajuk 'Meraih Bintang' ciptaan Pay Siburian yang dinyanyikan oleh Vallen akan dirilis secara resmi pada konser 50 hari jelang Asian Games 2018 hari ini di Jakarta. Lagu 'Meraih Bintang' merupakan lagu kelima tema Asian Games. Sebelumnya, Inasgoc juga telah merilis musik berjudul Bright as the Sun, Janger Persahabatan, Unbeatable, dan terbaru Asian Dance, hasil kolaborasi grup band ternama Indonesia, Slank dengan DJ yang tengah naik daun Dipha Barus yang baru dirilis 27 Juni lalu.

Beberapa waktu lalu, Vallen pun sempat menceritakan, makna lagu tersebut adalah mengenai semengat dalam Asian Games.

"Makna lagu tema Asian Games 2018 ini adalah semangat ya dalam Asian Games 2018, kan Meraih Bintang seperti mencapai puncak mendapat medali, biar menang," ujar Via.

Video musik 'Meraih Bintang' telah digarap oleh sutradara Rukiki sejak awal Juni lalu. Rukiki sempat bercerita konsep dari video tersebut sejalan dengan semangat Indonesia di Asian Games.

"Sebenarnya jelas konsepnya dari Indonesia sebagai tuan rumah secara visual, dan aku sendiri suka warna yang dominan karena secara visual warna dominan itu rapih, warna merah, item, sama emas banyak di palet untuk mencapai konsep mood yang bersemangat, kuat, dan penuh energi,” tukas Rukiki antusias.

Rukiki sendiri menggunakan teknologi kamera yang lain dari yang lain. Rukiki menjelaskan, kali ini teknologi yang digunakan adalah kamera alexa yang biasa digunakan untuk televisi komersil. Properti lainnya, seperti mobil serta koreografi juga turut diselaraskan agar mencapai visual video yang memperlihatkan Vallen sebagai perempuan yang berani.

Sementara itu, Pay menambahkan, tantangan dalam pembuatan lagu kali ini adalah lirik dan melodi yang semangat dan memotivasi.

"Harapan saya adalah masyarakat dapat merasakan pesan dari lagu ini, dengan fokus dan sportifitas kita untuk dapat meraih bintang," tandasnya. (OL-1)