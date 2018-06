BI: Kenaikan Bunga Acuan untuk Pulihkan Kepercayaan Investor

BANK Indonesia meyakini dosis kenaikan bunga acuan yang di luar ekspetasi, hingga 50 basis poin menjadi 5,25 persen Juni 2018 ini, akan menarik investor asing kembali ke pasar keuangan sehingga dapat memulihkan nilai tukar Rupiah.

"Ini akan membawa imbal hasil pasar keuangan Indonesia khususnya fix income (instrumen pendapatan tetap) yang menarik, dengan mempertimbangkan risiko yang kompetitif dan menarik bagi investor, termasuk investor aisng," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Semakin derasnya investasi asing akan memperbiki suplai valuta asing di pasar keuangan domestik sehingga permintaan yang tinggi terhadap dolar AS tidak akan menekan nilai tukar Rupiah.

Per Jumat, 29 Juni 2018 ini, rupiah di pasar spot sudah diperdagangkan melebihi Rp14.400 per dolar AS atau rekor terlemah Rupiah di tahun ini. Secara tahun berjalan, Rupiah sudah melemah 5,72 persen (year to date/ytd).

Perry menekankan kenaikan bunga acuan hingga 50 basis poin ini murni karena langkah antisipasi untuk membendung tekanan eksternal. Ia menekankan tidak ada faktor tekanan dari domestik, karena laju inflasi hingga Mei 2018 yang semakin terkendali di 3,23 persen (yoy).

Tekanan eskternal, antara lain, bersumber dari rencana empat kali kenaikan suku bunga Federal Reserve, Bank Sentral AS, dan rencana normalisasi Bank Sentral Eropa pada September 2018, serta tekanan dari memanasnya perang dagang China dan AS.

"Keputusan kenaikan bunga ini merupakan kebijakan moneter lanjutan yang 'pre-emptive' (antisipatif), ahead of the curve' (selangkah lebih maju) dan front loading," katanya.

Perry menegaskan arah kebijakan moneter BI ke depan adalah "hawkish" atau cenderung ke arah kebijakan moneter yang berani.

Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan 50 basis poin, suku bunga penyediaaan dana dari BI (Lending Facility) juga naik 50 basis poin menjadi enam persen, dan penyimpanan dana di BI (Deposit Facility) naik 50 basis poin menjadi 4,5 persen. (OL-4)