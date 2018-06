Pemerintah Desak Cevron Mulai Bangun IDD di Selat Makassar

PEMERINTAH mendesak Cevron segera membangun dan mengeksplorasi gas di Selat Makassar. Pemerintah meminta Cevron segera memulai eksplorasi gas di Indonesia Deepwater Develpment (IDD) Selat Makassar.

“Kalau tidak, kita belum mau membicarakan eksplorasi gas di Rokan, Riau,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di atas pesawat dalam perjalanan Washington-Dubai, Kamis (28/6) waktu setempat. Cevron juga menginginkan Rokan.

Setelah menjadi salah satu pembicara di World Gas Conference di Washington, AS, Rabu (27/6), Jonan mendatangi kantor Cevron untuk bertemu dengan CEO Cevron Michael K. Wirth. Dalam kesempatan itu, Jonan meminta Cevron segera memulai eksplorasi gas di Indonesia Deepwater Develpment (IDD) Selat Makassar.

Di tengah kebutuhan gas yang akan meningkat, Indonesia membutuhkan pasokan gas terutama untuk konsumsi dalam negeri. Bila sebagai operator di Selat Makassar Cevron segera mengesplorasi gas di sana, Indonesia mendapat tambahan pasokan gas sebesar 1.000 MMSCFD (million standard cubic feet per Day/juta standar kaki kubik per hari).

Lebih jauh, pada diskusi bertajuk What Next for The Asia Pasific Gas Market tersebut, Menteri Jonan menyampaikan permintaan gas di Asia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi terutama di Cina, India, Korea Selatan, termasuk Indonesia. Bahkan untuk kawasan ASEAN diperkirakan pada periode 2017 - 2035, dari kapasitas daya tambahan yang diperkirakan akan mencapai 270 Giga Watt (GW), 49 GW di antaranya akan disuplai dari gas.

"Di Indonesia, gas telah mengambil peran penting, dimana porsi gas dalam bauran energi akan meningkat menjadi 22% pada tahun 2025 dan 24% pada 2050. Saat ini, sekitar 62% gas Indonesia digunakan untuk domestik dengan sektor listrik dan industri sebagai konsumen gas terbesar, selain digunakan sebagai bahan baku dalam industri pupuk, LNG domestik, lifting, gas kota dan transportasi," ungkap Jonan dalam keterangan resmi. Jumat (29/6)

Menanggapi pertanyaan yang diutarakan moderator Nobuo Tanaka, yang juga merupakan Chairman The Sasakawa Peace Foundation dan mantan Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) terkait prediksi Indonesia menjadi importir gas mulai 2040, Menteri ESDM menyatakan bisa jadi hal tersebut benar, tetapi perlu dicatat bahwa Indonesia kini memiliki dua buah proyek gas andalan masa depan.

"Indonesia baru saja sepakat mengembangkan lapangan gas besar di Selat Makassar yaitu Indonesia Deepwater Development (IDD) oleh Chevron dan Blok Masela oleh Inpex dan Shell. Prediksi (IEA) tersebut mungkin belum mempertimbangkan hadirnya dua proyek besar ini," tutur Jonan.

Proyek IDD Chevron dan pengembangan lapangan Abadi di Blok Masela adalah dua proyek gas raksasa yang masuk dalam proyek strategis nasional. Dari Blok Masela dan proyek laut dalam (IDD) di lapangan Gendalo dan Gehem, Selat Makasar, Indonesia bisa mendapat tambahan pasokan gas yang cukup besar.

Walaupun kebutuhan gas domestik nantinya dapat terpenuhi dari produksi nasional, lebih lanjut Jonan menyampaikan, Pemerintah Indonesia bukanlah pemerintah yang anti impor gas. "Apabila produsen gas lokal tidak efisien dan memberikan harga yang mahal, maka pemerintah akan membuka keran impor," pungkasnya.

Selain Jonan, pembicara dalam forum ini antara lain Yalan Li, Chairperson of the Board of Directors Beijing Gas Group, Executive Vice President & CEO Upstream PETRONAS Anuar Taib, dan Chairman JERA Hendrik Gordenker.

WGC sendiri merupakan event 3 tahunan yang diselenggarakan oleh negara yang memegang tampuk presidensi International Gas Union. Di Washington, acara ini merupakan konferensi ke-27 setelah tiga tahun lalu digelar di Paris, Prancis. WGC dihadiri oleh pemimpin berpengaruh bidang energi, pengusaha dari berbagai negara, maupun anggota senat dan kongres Amerika Serikat.

Selain menjadi pembicara kunci di Kunjungan ke AS ini juga dimanfaatkan Menteri Jonan dan delegasi Indonesia untuk menghadiri dialog antara menteri energi yang tergabung di APEC dengan CEO perusahaan LNG, pertemuan dengan US-Asean Bussiness Council, menghadiri CSIS-Pertamina Banyan Tree Leadership Forum, serta pertemuan dengan masyarakat Indonesia untuk menjelaskan perkembangan kinerja sektor minyak dan gas. (Cah/OL-3)