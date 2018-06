Gangguan Tidur dan Penyakit Jantung

RISET terkini menemukan gangguan tidur yang relatif kecil dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi pada perempuan bahkan yang jam tidurnya cukup, yakni 7-9 jam.

Para periset dari Columbia University Irving Medical Center di New York, AS, menganalisis 323 partisipan perempuan sehat berusia 20-79 tahun yang memiliki masalah tidur. Hasil riset yang dipublikasikan baru-baru ini di Journal of American Heart Association menyebutkan partisipan diuji untuk masalah kualitas tidur buruk yang ringan, kesulitan mengantuk, dan insomnia lewat perangkat seperti jam tangan. "Temuan kami menunjukkan masalah tidur ringan mungkin dapat menyebabkan peradangan endotel vaskular penyumbang signifikan penyakit kardiovaskular," ungkap penulis utama, Brooke Aggarwal.