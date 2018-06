Samudera Indonesia Kejar Prioritas Investasi

PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) mengejar prioritas untuk sejumlah investasinya di 2018. Total sejumlah US$200 juta dianggarkan untuk investasi di 4 lini usaha, yaitu Samudera Shipping, Samudera Ports, Samudera Logistics, dan Samudera Property.

Samudera Shipping mendapatkan porsi anggaran investasi paling besar yakni US$100 juta atau 50% dari total investasi. Samudera Shipping akan melakukan investasi penambahan dan peremajaan armadanya yang mencakup kapal peti kemas, bulk carrier, dan tanker.

Pada Kuartal I 2018 telah diterima pengiriman dua kapal peti kemas baru dengan total investasi sebesar US$17 juta.

Samudera Ports, yang mencakup unit usaha terminal dan stevedoring (bongkar muat) di berbagai pelabuhan di Indonesia mendapatkan alokasi anggaran investasi sebesar US$60 juta atau sekitar 30% dari total anggaran investasi.

Anggaran ini akan dipakai untuk pengembangan existing terminal maupun investasi di pelabuhan atau terminal baru.

Sementara itu, lini usaha Samudera Logistics mendapatkan porsi investasi sebesar 15% atau US$30 juta dari total anggaran investasi. Pada kuartal I 2018 telah dilakukan akuisisi PT Adib Cold Logistics (ACL Cold Chain Logistics) dengan nilai sebesar US$8 juta. Akuisisi ini dilakukan bersama dengan mitra JWD Logistics dari Thailand.

Bisnis depo peti kemas juga mendapatkan prioritas investasi sebesar US$13 juta yang digunakan untuk ekspansi kapasitas di Indonesia dan Asia Tenggara. Lini usaha Samudera Logistics juga melakukan ekspansi bisnis pergudangan yang berlokasi di Indonesia dan Malaysia serta penambahan armada truk dan alat berat untuk kegiatan project logistics.

Samudera Property akan menggunakan anggaran investasi sebesar US$10 juta untuk meningkatkan utilisasi aset properti di beberapa lokasi.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Samudera Indonesia Tbk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2017 pada Kamis (28/6). Di dalam RUPST diputuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp20 per lembar saham, atau sebesar Rp65.502.400.000. Dividen tunai itu mencerminkan Pay Out Ratio 50% atas laba bersih 2017 sebesar US$9.679.810. (RO/OL-1)