Migrant Care Minta Jokowi Prioritaskan Isu Perlindungan TKI

AGENDA Perlindungan Buruh Migran Indonesia harus menjadi agenda prioritas Pertemuan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Mahathir Muhammad di Istana Bogor, besok.

"Migrant CARE mendesak kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memprioritaskan agenda perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang hingga ini masih terus menghadapi kerentanan, baik sebagai korban kekerasan, masuk dalam sindikat perdagangan manusia bahkan nyawanya diujung tanduk dalam ancaman hukuman mati," ujar Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE, melalui siaran persnya hari ini.

Dikatakan Wahyu, sekarang ini MoU kedua negara tentang penempatan dan perlindungan PRT migran juga sudah kadaluarsa dan belum diperpanjang lagi.

Untuk hal tersebut Migrant CARE mendesak kedua pemimpin pemerintahan untuk menuntaskan agenda perlindungan buruh migran dengan mengacu pada prinsip-prinsip ASEAN Consensus on Protection and Promotion The rights of Migrant Workers yg telah ditandatangani kedua negara serta instrumen-instrumen HAM Internasional yg terkait dengan perlindungan buruh migran.

Mahathir dan Siti hari ini sudah tiba di Indonesia dan mendarat di Lanud Halim Perdana Kusumah pukul 18.02 menggunakan pesawat yang dikelola Angkatan Udara Malaysia.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo Jokowi langsung menyambut di Halim. Tidak banyak kepala negara atau kepala pemerintahan yang dijemput langsung oleh Presiden Joko Widodo di bandara. Selain Mahathir, baru Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulazis, yang dijemput langsung oleh mantan gubernur DKI itu di bandara. (OL-4)