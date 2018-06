Trotoar Sudirman-Thamrin Akan Dipercantik dengan Batu Alam Mahal

TROTOAR sepanjang ruas Jl Sudirman-Jl MH Thamrin akan ditata ulang untuk menyambut Asian Games tahun 2018. Nantinya trotoar ini akan menggunakan batu alam andesit sebagai lantai trotoar.

Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, berharap, nantinya masyarakat bisa menjaga trotoar tersebut dengan tidak melakukan vandalisme atau corat-coret. Karena batu alam yang digunakan nanti itu impor dari China. Batu alam itu dikenal harganya mahal tapi bagus.

"Kalau ada orang yang vandalisme dan piloks batu alam ini, kita sangat sayangkan mengingat harganya mahal sekali. Karena enggak akan bisa dihapus," kata William, di Kantor PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Kamis (28/6).

Karena harganya mahal, lanjut William, setelah direvitalisasi nanti, jangan sampai trotoar Jl Sudirman-Thamrin itu dibongkar lagi.

Jika terjadi ada kerusakan, jelas William, batu alam itu harus dilepas dan diganti dengan yang baru. Mau tidak mau, ongkosnya bertambah mahal.

Untuk seksi-seksi yang dikerjakan PT MRT Jakarta hanya sepanjang 1,2 kilometer, ongkos pembangunan trotoar bisa mencapai Rp150 miliar.

"Kalau batu alam nanti dicoret, the cost is very expensive. Dia harus diganti dan didatangkan dari negara lain," ujar William.

Dia menambahkan, pemilihan batu alam dari China karena kesanggupan supplier menyediakan dalam jumlah banyak. Batu alam itu nantinya akan dibuat bermotif lurik sehingga menjadi "Sabuk Nusantara".

Makanya revitalisasi dengan pemasangan batu alam di atas trotoar Jl Sudirman - Thamrin itu disambut warga secara positif, ungkap William.

Rancangan trotoar ini dibuat konsultan Arkonin. Trotoar ini rencananya akan dilengkapi dengan CCTV untuk mencegah aksi vandalisme.

"Ini harus kita jaga bersama. Jakarta harus belajar mempunyai barang yang bagus," ujar dia.??

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sengaja membongkar rancangan awal yang dibuat pada masa pemerintahan Ahok dan Djarot. (OL-4)