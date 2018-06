Jakarta Jadi Finalis We Love Cities 2018

DKI JAKARTA terpilih sebagai salah satu finalis We Love Cities 2018 bersama 50 kota lainnya dalam kegiatan One Planet City Challenge (OPCC) yang diselenggarakan World Wide Fund for Nature (WWF).

We love cities, merupakan gerakan kampanye yang bertujuan untuk melibatkan warga dalam pembangunan kota berkelanjutan, dan mendukung setiap aksi menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Kampanye we love cities merupakan kampanye untuk mengajak warga agar menunjukkan rasa cinta terhadap kota tempat tinggal melalui voting dan saran pembangunan kota,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, di Jakarta, Kamis(28/6).

Untuk menjadi pemenang, imbuh Adji, Jakarta harus bersaing dengan 117 kota dari 23 negara yang ikut berpartisipasi. Pemenang kampanye akan menerima sertifikat dan pengakuan pada acara Global Awards Ceremony.

"Kita berharap agar warga Jakarta turut melakukan voting di web www.welovecities.org/jakarta,” pungkasnya.(OL-6)