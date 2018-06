Ekonom: Pelonggaran LTV Sebaiknya Berbatas Waktu

EKONOM Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira memprediksi jika Indonesia (BI) merelaksasi aturan loan to value (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pertumbuhan kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) bisa melebihi 14% pada semester kedua 2018.

Berdasarkan data BI, pertumbuhan KPR hingga April tahun ini sudah sebesar 12,4%.

Bhima mengatakan, jika LTV dilonggarkan, generasi muda adalah pihak yang paling diuntungkan. Selama ini, generasi muda atau milennial yang tinggal di perkotaan kesulitan membeli rumah karena uang muka tinggi.

Kendati demikian, perbankan juga perlu masih harus mencermati pergerakan kredit bermasalah akibat relaksasi tersebut.

"Pada intinya pengawasan harus tetap ketat. Perbankan tidak boleh sembarangan, tetap harus melihat profil debitur. Jangan sampai sekarang demand KPR naik tapi bisa jadi bubble seperti di Tiongkok karena pasar properti overheat 2-3 tahun ke depan dan menimbulkan kredit macet," terangnya.

Bhima mengungkapkan idealnya LTV diterapkan di kisaran 85%-95% tergantung pada kemampuan tiap-tiap bank.

Ia juga menyarankan kebijakan LTV diberikan batas waktu. Kalau pertumbuhan kredit sudah naik sesuai target, LTV bisa kembali direvisi ke angka 75%-85%.

"Artinya BI perlu memantau efektivitas pelonggaran LTV secara periodik," tandasnya.

Berdasarkan penetapan kebijakan BI, LTV untuk rumah pertama saat ini ditetapkan sebesar 85%, rumah kedua 80% dan rumah ketiga 75%.

Dengan aturan itu, sekarang debitur perlu menyiapkan uang muka (down payment/DP) 15% untuk kredit perumahan untuk rumah pertama, 20% untuk rumah kedua, dan 25% untuk rumah ketiga. (OL-3)