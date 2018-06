Cuaca Ekstrem dan Bulan Terang, Harga Ikan di Pangkalpinang Melonjak

BANYAKNYA nelayan yang tidak turun melaut karena cuaca ektrem dan Bulan Terang menyebabkan harga ikan di sejumlah pasar di pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung melonjak.

Suryadi salah satu nelayan di Pangkal Arang Pangkalpinang mengatakan sudah usai lebaran ini dirinya sama sekali belum turun melaut karena cuara masih ekstrem ditambah bulan terang.

"Kebetulan usai lebaran ini cuaca ekstrem, bulan terang ikan sulit didapat, saya pun tidak turun melaut," kata Suryadi, Kamis (28/6).

Suryadi mengaku, bukan hanya dia saja yang tidak turun melaut, melainkan hampir seluruh nelayan yang ada di tempatnya.

"Ada yang melaut, tapi tidak banyak, itu pun mereka nekat, bahkan ada yang pulang enggak ada hasil," ujarnya.

Banyak nelayan yang tidak melaut tentu saja berimbas terhadap stok yang ada, sehingga menyebabkan harga ikan melonjak.

Budiarta, pedagang ikan di pasar ikan Pangkalpinang mengatakan ada beberapa jenis ikan mengalami kenaikan karena kondisi cuaca dan banyak nelayan yang tidak melaut.

"Ikan lumayan mahal karena saat ini musim bulan terang, lalu masih banyak nelayan tidak turun nelayan karena habis merayakan lebaran. Ada yang mudik, lalu ditambah cuaca yang tidak menentu saat ini, itu yang menjadi faktornya," kata Budiarta.

Ia menyebutkan harga ikan di Pasaran saat ini, seperti ikan Singkur Rp40 ribu per kg, tenggiri Rp80 ribu per kg, Apau Rp60 per kg, ikan bulat Rp60 per kg, udang super Rp120 ribu per kg, udang batu Rp80 ribu per kg, ikan parik Rp40 per kg, Kerisi Rp60 ribu per kg, dan ikan Ciw Rp30 ribu per kg.

"Rata-rata untuk ikan ini, kenaikanya antara Rp10 ribu-Rp20 ribu per kilogram," ujarnya. (OL-3)