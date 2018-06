Investor Menanti Putusan BI Soal Kenaikan Suku Bunga Acuan

KETEGANGAN sektor perdagangan global dan prospek kenaikan suku bunga AS adalah kombinasi mematikan bagi mata uang pasar berkembang.

Rupiah, kata analis riset FXTM, Lukman Otunuga, sangat melemah terhadap dolar AS yang secara umum menguat pada perdagangan hari Kamis (28/6). Merujuk pada Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) Rupiah pada perdagangan Kamis terpantau di level 14.271 per dollar AS atau melemah 108 poin (0,76%) dari perdagangan Rabu (26/6) di level 14.163.

Dolar AS sangat terangkat oleh prospek kenaikan suku bunga Fed dan ketidakpastian geopolitik sehingga selera terhadap mata uang berisiko pun melemah. Akibatnya, rupiah tetap terancam terus melemah.

"Perhatian investor akan tertuju pada rapat kebijakan Bank Indonesia hari ini untuk melihat apakah Bank Indonesia akan kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25bps lagi," ujarnya melalui rilis yang diterima, Kamis (27/6)

Ia menggarisbawahi bahwa Bank Indonesia telah melakukan dua kali kenaikan suku bunga di bulan Mei atau sebesar 50 bps dari 4,25% menjadi 4,75%. Hal itu sebagai upaya untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah dari apresiasi dolar AS serta menarik arus masuk modal.

"Depresiasi rupiah terutama terjadi karena faktor eksternal, BI mungkin memperketat kebijakan lagi untuk membantu mata uang domestik," tambahnya.

Pelemahan rupiah pun didorong oleh harga minyak yang menguat setelah Amerika Serikat meningkatkan tekanan kepada para sekutunya untuk memangkas impor minyak dari Iran mulai bulan November. Sebagaimana diketahui dengan naiknya harga minyak maka dibutuhkan valas lebih banyak untuk Indonesia membelinya.

Kenaikan harga minyak ini didukung oleh gangguan pasokan dari Libya dan Kanada yang menjadi alasan bari bulls untuk mengantarkan minyak mentah WTI menuju US$70.80.

Faktor risiko geopolitik saat ini akan memicu kekhawatiran mengenai gangguan pasokan, sehingga harga minyak berpotensi semakin menguat di jangka pendek. Dari aspek teknis saja, harga minyak mentah WTI tetap bullish di grafik harian dengan membidik US $72.00 selama bulls mampu mempertahankan level US$70.00.

Pada komoditas emas, harganya tergelincir ke level terendah baru 2018. Aksi harga ini menyiratkan bahwa dolar AS semakin kuat dan ekspektasi kenaikan suku bunga AS adalah faktor utama dalam melemahnya harga emas.

Dolar AS sepertinya akan tetap terangkat oleh ekspektasi yang semakin besar bahwa Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya dua kali lagi tahun ini.

"Karena itu, emas dapat semakin terpukul walaupun pasar menghindari risiko. Dari aspek teknis, emas tetap sangat bearish atau tertekan di grafik harian dan mingguan dengan harga di bawah US$1.250 dapat membuka jalan menuju US$1.241 per troy ounce. (OL-3)