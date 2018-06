Harga Ikan Segar di Kupang Mahal Karena Pasokan Berkurang

HARGA ikan segar berbagai jenis di tempat pendaratan ikan (TPI) Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kupang, Nusa Tenggara Timur, meroket sejak dua pekan terakhir.

Kondisi itu disebabkan angin kencang dan gelombang tinggi, hingga membuat nelayan tidak beroperasi secara normal. "Banyak nelayan melaut tetapi hasil tangkapan mereka berkurang. Lihat saja, tidak ada ikan di sini," kata Yosafat, pedagang ikan di TPI Oeba, Kamis(28/6).

Berdasar laporan BMKG, tinggi gelombang di perairan masih berkisar 2-3 meter, dan kecepatan angin mencapai 40 kilometer per jam. Karena hasil tangkapan sedikit, pasokan ikan ke TPI dan pasar tradisonal juga berkurang.

Harga ikan kakap putih yang biasa dijual bervariasi antara Rp75ribu-Rp100ribu per ekor, kini melonjak sampai Rp175.000 per ekor. Begitu juga harga ikan kombong naik menjadi Rp15ribu per ekor dari harga normal Rp10ribu per ekor. Adapun ikan kembung dijual Rp15ribu per ekor, naik dari harga Rp10ribu per ekor.

Pantauan di tempat penjualan ikan Pasar Tradisional Oeba, Kelurahan Fatubesi hanya terlihat beberapa lapak yang menjual ikan segar. Harganya pun tinggi, begitu pula lapak pedagang di sisi Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, juga terlihat sepi.

Pedagang mengatakan ikan yang dijual di lokasi itu dibeli dari pedagang perantara, sehingga harga jualnya tinggi seperti, ikan cakalang Rp75ribu per ekor dari harga normal Rp45ribu per ekor.

"Kondisi seperti ini terjadi setiap musim angin kencang karena nelayan tidak melaut dan pasokan ikan ke pasar berkurang," kata Semi, pedagang ikan di pasar tersebut.(OL-6)