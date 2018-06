St George's Cross akan Berkibar di Rumah Dinas PM Inggris

PENAMPILAN apik Inggris di awal Piala Dunia membuat para pendukung the Three Lions semringah. Tidak terkecuali Perdana Menteri Theresa May.

Setelah tampil buruk di beberapa perhelatan Piala Dunia terakhir, para pendukung Inggris merasa mereka bisa bermimpi Harry Kane dan kawan-kawan bisa mengulangi sukses tim yang menjadi juara Piala Dunia 1966.

May mengatakan bendera St George's Cross akan berkibar di rumah dinasnya di 10 Downing Street di hari timnas Inggris berlaga di Piala Dunia 2018.

May, menteri kabinetnya, dan anggota keluarga kerajaan Inggris tidak akan menghadiri laga di Rusia karena perselisihan kedua negara terkait tudingan Rusia meracuni seorang agen rahasia di Inggris pada awal tahun ini.

"No 10 akan mengibarkan bendera Inggris sepanjang hari setiap Inggris bertanding mulai hari ini," ujar May di hadapan parlemen Inggris. "Kami mengimbau kantor pemerintahan lain untuk melakukan hal yang sama."

Inggris akan memainkan laga terakhir mereka di Grup G melawan Belgia pada Kamis (28/6). Laga itu akan menentukan juara grup karena kedua tim telah dipastikan melaju ke babak 16 besar. (AFP/OL-2)