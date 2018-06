Ayah Michael Jackson Tutup Usia

JOE Jackson, ayah dari sejumlah superstar musik yang gaya pengasuhan tangan besinya membuat anak-anaknya meraih sukses namun juga trauma, Rabu (27/6) meninggal dunia di usia 89 tahun.

Jackson--yang putra paling ternamanya, Michael Jackson, meninggal dunia sembilan tahun lalu--selama ini mengidap kanker.

Dia tetap aktif hingga usia 80 tahun namun mengalami beberapa kali stroke pada 2015 ketika melakukan perjalanan ke Brasil untuk pesta ulang tahunnya.

Portal berita hiburan TMZ mengatakan Jackson meninggal dikelilingi keluarganya di Los Angeles. Anggota keluarga Jackson kemudian mengonfirmasi berita itu di media sosial.

Salah satu sosok ayah paling ternama dalam sejarah musik, buruh baja asal Gary, Indiana itu mengenali bakat musik dari anak-anaknya dan kemudian membentuk Jackson 5. Grup itu menjadi salah satu kelompok kulit hitam yang meraih sukses besar di antara penonton kulit putih.

Jackson 5 sukses menempatkan empat lagu mereka di posisi nomor satu tangga lagu Billboard Hot 100. Michael Jackson yang kala itu berusia 11 tahun menjadi penyanyi termuda yang menduduki peringkat 1 tangga lagu AS pada 1969 lewat lagu I Want You Back.

Namun, Michael Jackson kemudian mengungkapkan bahwa dia sangat ketakutan pada ayahnya yang secara rutin memukulinya menggunakan ikat pinggang.

Dalam wawancara dengan Oprah Winfrey pada 1993, Michael Jackson menangis saat berbicara mengenai sang ayah. Dia kemudian mencoret nama Joe Jackson dari surat wasiatnya. (AFP/OL-2)