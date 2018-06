RI Gelontorkan US$2 Juta untuk Palestina

PEMERINTAH Indonesia kembali meneguhkan komitmen untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina. Implementasi komitmen itu, kemarin, diwujudkan melalui pemberian bantuan pembangunan senilai US$2 juta.

Bantuan tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan rakyat Palestina, antara lain untuk pertanian, wirausaha, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, tata pemerintahan, serta pendidikan.

Komitmen Indonesia itu disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam pertemuan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development (CEAPAD) III di Bangkok, Thailand.

Retno mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan, antara lain melalui kerangka Three Years Work Plan (2019-2021) CEAPAD yang secara khusus memuat usulan program peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan Palestina.

"Dukungan ini merupakan lanjutan dari bantuan serupa kepada rakyat Palestina yang secara total sudah mencapai 169 program pembangunanan kapasitas dari Indonesia dan melibatkan hampir 2.000 orang Palestina," imbuhnya dalam siaran pers yang diterbitkan kemarin.

Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan bantuan tambahan berupa obat-obatan dan desalinasi air di Gaza. Selain itu, Retno juga menekankan perlunya komunitas internasional memberikan insentif di sektor bisnis.

"Insentif ini akan mendorong pembentukan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi Palestina yang mandiri. Indonesia telah menginisiasi pemberlakukan tarif 0% bagi beberapa produk Palestina pada 2018," tukasnya.